Albion lidera con distancia, aunque aún queda un tramo por recorrer; la fecha inicia precisamente con el líder frente a Uruguay Montevideo.

Este viernes se abre la fecha 18 de la fase regular de la Segunda División Profesional. La tabla dice que Albion está primero despegado, 11 puntos arriba de Tacuarembó (ver tabla). En ese duelo entre primero y segundo, en la fecha pasada Albion venció 3-2 a Artigas el domingo en el Franzini. Laureano Troncoso abrió la cuenta para la visita, pero Facundo Sosa dos veces y Maximiliano Burruzo, de penal, lo dieron vuelta. En los descuentos, Emilio Mac Eachen ajustó el resultado; el Tacua, por su parte, igualó 1-1 con Cerrito en el Parque Maracaná.

El cronograma de actividades dice que el viernes el líder Albion enfrenta a Uruguay Montevideo a las 15.30 en el estadio Franzini. El partido irá por televisión. Es claro favorito el pionero, por méritos propios y porque UM no está ni cerca del nivel que tuvo en campañas pasadas, donde incluso peleó los ascensos.

El sábado Fénix y Oriental abren la jornada desde el Parque Capurro en el matutino de las 11.00, también por televisión. Por la tarde, en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Atenas recibe a Colón en un partido que promete. Además, ese día el escolta Tacuarembó deberá enfrentar a La Luz, que pelea el descenso. Será en su recinto del Goyenola a las 19.30.

El domingo, Artigas, otro de los que la miran de abajo, enfrentará a Rentistas, que está en el pelotón y quiere entrar a los puestos de playoffs. Será el matutino de la jornada dominical, a las 11.00. Una hora más tarde, Rampla Juniors, que derrotó a Oriental por la mínima con gol de Maximiliano Viera, sueña con zafar del descenso y enfrentará a un cada vez más sólido Deportivo Maldonado en el Olímpico Pedro Arispe. Cierran la etapa Cerrito y Central Español en el Maracaná a las 15.00.

Fuente: AUF

