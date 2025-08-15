En el inicio de la fecha 15, Colón se impuso a Rentistas con goleada y Central ganó y sueña.

Se puso en marcha la decimoquinta fecha de la Segunda División Profesional. En el Parque Palermo, Colón goleó de manera contundente 4-0 a Rentistas, que venía en franco ascenso. El equipo de Damián Santín se ubicó de esta manera y, al menos por el fin de semana, en posición de playoff.

Cristian Cruz abrió el marcador pasados los 20 minutos del primer tiempo. Después fue todo del equipo de la calle San Martín. Cuando terminó el primer tiempo, ya estaba 3-0 el partido y la remontada, para un bicho colorado abrumado y sorprendido, parecía muy distante.

Maicol Borba en contra y Maicol Ferreira, como de costumbre, estiró una ventaja irrecuperable para la visita. El segundo tiempo estuvo de sobra. Sin embargo, Rentistas, por el honor, lo intentó hasta que pudo, pero se encontró con un inspirado Agustín Añasco en el arco. Cerca del final del partido, Ronald Álvarez marcó el 4-0 definitivo.

En el Tróccoli, fue triunfo de Central Español, que sigue creciendo en la tabla. El palermitano derrotó 3-2 a Oriental de La Paz. Central comenzó ganando con goles de Fernando Camarda y Santiago Sequeira, pero Oriental lo empató con tantos de Gastón Colman y Alejandro González. Ignacio Panzariello en la hora dio cifras definitivas al encuentro.