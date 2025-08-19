Comenzaron los cuartos de final de la Liga de Ascenso y ganaron todos los locales: Larrañaga, Atenas, Larre Borges y Verdirrojo.

Uruguay continúa la preparación para la Americup de básquetbol. El domingo no pudo jugar el encuentro pactado ante Brasil por humedad, pero en la noche del lunes, pisando la madrugada del martes, volvió a escena enfrentando a Panamá. El equipo de Gerardo Jauri ganó 85-74.

Fue el encuentro más costoso para la celeste, que llegó a estar más de diez puntos abajo en el primer tiempo. El tercer cuarto fue clave para emparejarlo: llegaron a los tres minutos finales del encuentro igualados en 70. El cierre de Nicolás Hueso Martínez, con dos triples, y de Bruno Fitipaldo fue bestial y permitió colocar un parcial de 15-4 que determinó la victoria uruguaya.

De esta forma, la celeste sumó su tercer triunfo en igual cantidad de presentaciones, ya que en Colombia había derrotado a la selección local y a Venezuela. Tendrá su último juego de entrenamiento en tierras panameñas esta noche ante Brasil a las 23.00 para definir el título del cuadrangular amistoso. Los brasileños aplastaron a Argentina el lunes.

El miércoles Uruguay viajará a Nicaragua y concentrará en la ciudad de Managua para disputar la Americup desde el 22 al 31 de agosto. La celeste debutará el sábado 23 ante Brasil, en la madrugada del 25 chocará con Estados Unidos y cerrará el 26 frente a Bahamas. Los partidos los televisarán de forma exclusiva Directv y su plataforma digital DGo.

Comenzaron los playoffs en la Liga de Ascenso

El lunes por la noche se pusieron en marcha los playoffs de la Liga de Ascenso, que otorgan dos cupos a la Liga Uruguaya 2026-2027. Las series de cuartos de final son al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para los que están mejor ubicados, que ganaron todos.

El gran partido de la noche fue en el Cerro, donde Verdirrojo superó a Olimpia 79-72. El locatario fue dominador del encuentro casi de principio a fin, pese a alguna arremetida de los de Colón, que llegaron a empatar en el segundo cuarto. Martín Mayora con 16 puntos y Agustín Irastorza con 14 unidades y 7 rebotes fueron las figuras del elenco que dirige Mauro Nava.

A Larrañaga le costó destrabar el partido ante Colón, pero terminó ganando 89-69, con cierta comodidad. De este modo, el mejor equipo de la fase regular quedó a un triunfo de entrar a las semifinales. Joaquín Jones con 22 unidades y Carlos Buemo y Nahuel Rodríguez con 20 se destacaron en el triunfo del milrayitas.

En una serie que se imaginaba muy pareja, Larre Borges comenzó pisando fuerte en su escenario al vencer 90-78 a Lagomar. El locatario quebró el partido en el tercer cuarto con un parcial de 31-14 y desde entonces controló las acciones. Nicolás Pereyra con 23 puntos y 7 asistencias fue la figura junto con Fernando Verrone, que aportó 22.

A Atenas también le costó superar a Marne, pero terminó sacando el partido y confirmando que es una de las localías fuertes del torneo. Fue triunfo 82-65, en el que Facundo Medina aportó 20 puntos en un goleo muy repartido. En el perdedor, Lucas Silva encestó 31 unidades.