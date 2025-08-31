El gran destacado de la celeste fue Matías Otero, que ganó cinco medallas de oro.

Desde el martes al viernes de la semana pasadad, en Asunción, Paraguay, se desarrolló el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Canotaje Velocidad y Paracanotaje. La selección uruguaya no sólo estuvo presente, sino que consiguió una muy buena actuación, terminando en el tercer puesto del medallero en general en una edición donde participaron 11 países. Además de Uruguay, estuvieron Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y Puerto Rico.

Uruguay terminó con 77 medallas ganadas, entre las cuales hay que destacar que consiguió preseas de oro en todas las categorías, senior, júnior, cadete y máster. El deportista más destacado fue Matías Otero, olímpico en París 2024, quien ganó oro en todas las carreras en las que participó: en K1 500 m, en K2 200 m, en K2 500 m con Santiago Melo como dupla, en K2 1000 m junto a Julián Cabrera y en el K4 200 m, ganándole en embarcación que compartió con Melo, Cabrera y Felipe Agüero.

Al igual que lo hizo en los Panamericanos júnior, la joven Emilia Milich se destacó abiertamente en las competencias en aguas guaraníes. Compitiendo en categoría cadetes, Milich ganó oros en K1 500 m, en K1 1000 m y en K2 200 m junto a Sofía de Lima.

Otras preseas doradas para destacar fueron: