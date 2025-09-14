El Eurobasket 2025 tuvo un cierre memorable en Riga, Letonia, con Alemania consagrándose campeón por segunda vez en su historia tras superar a Turquía 88-83 en una final tan agónica como emocionante.
La definición tuvo a la selección germana con un gran equipo, más allá de sus individualidades, contra una Turquía sostenida por el talento de Alperen Şengün y de Cedi Osman. Fue un partido técnicamente bien jugado, con buenos porcentajes de acierto y con alternancia en el marcador, aunque por lo general, quienes siempre fueron adelante fueron los turcos.
En el cierre apareció Dennis Schröder, a la postre MVP del torneo, para guiar a los alemanes con anotaciones y asistencias en los momentos críticos: hizo 16 puntos y dio 12 asistencias en total. Junto con él, Franz Wagner resultó decisivo, tanto a la hora de atacar como defendiendo su tablero (18 puntos, 8 rebotes), e Isaac Bonga fue el goleador (20 tantos), y entre los tres cerraron la victoria que pone a Alemania como el mejor de Europa tras su único título conseguido en 1993.
Antes de la final, Grecia se quedó con el bronce tras ganarle a Finlandia 92-89, en otro partido muy parejo que se definió en el cierre. Giannis Antetokounmpo (30 puntos, 17 rebotes), con su habitual potencia, fue clave para el tercer puesto griego. Finlandia, pese a la derrota, festeja una cuarta posición histórica, ya que nunca antes había llegado tan lejos en un Eurobasket.