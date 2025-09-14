La selección germana, vigente monarca del mundo, se llevó el torneo continental en una final electrizante ante Turquía.

El Eurobasket 2025 tuvo un cierre memorable en Riga, Letonia, con Alemania consagrándose campeón por segunda vez en su historia tras superar a Turquía 88-83 en una final tan agónica como emocionante.

La definición tuvo a la selección germana con un gran equipo, más allá de sus individualidades, contra una Turquía sostenida por el talento de Alperen Şengün y de Cedi Osman. Fue un partido técnicamente bien jugado, con buenos porcentajes de acierto y con alternancia en el marcador, aunque por lo general, quienes siempre fueron adelante fueron los turcos.

En el cierre apareció Dennis Schröder, a la postre MVP del torneo, para guiar a los alemanes con anotaciones y asistencias en los momentos críticos: hizo 16 puntos y dio 12 asistencias en total. Junto con él, Franz Wagner resultó decisivo, tanto a la hora de atacar como defendiendo su tablero (18 puntos, 8 rebotes), e Isaac Bonga fue el goleador (20 tantos), y entre los tres cerraron la victoria que pone a Alemania como el mejor de Europa tras su único título conseguido en 1993.

Antes de la final, Grecia se quedó con el bronce tras ganarle a Finlandia 92-89, en otro partido muy parejo que se definió en el cierre. Giannis Antetokounmpo (30 puntos, 17 rebotes), con su habitual potencia, fue clave para el tercer puesto griego. Finlandia, pese a la derrota, festeja una cuarta posición histórica, ya que nunca antes había llegado tan lejos en un Eurobasket.