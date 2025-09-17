Las alas negras palermitanas ganaron el último juego ante Larre Borges.

De la mano del ucraniano Andriy Grytsak y con un cierre muy bueno de Luciano Planells, Atenas venció 76-73 a Larre Borges, ganó la serie por el ascenso 3-2 y jugará la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) en la temporada 2026-2027.

Seis años pasaron desde que las alas negras descendieron. Sufrieron hasta el final y hasta este partido se pareció a todo el recorrido desde el descenso hasta este martes de setiembre por la noche. Grytsak fue el mejor y el de los puntos claves, sumando 30 en total; Planells, desde el armado, también fue importante en los minutos que hay que estar: los del cierre. Con esas dos figuras, pero también con la sumatoria que dieron Rogelio de León, Mateo Pose y Facundo Medina, hubo festejo en Palermo.

Detalles del partido

Los primeros dos cuartos fueron uno para cada uno. En el primero, el local jugó mejor con una combinación perfecta: en defensa se cerró muy bien, no dejó jugar fluido a Larre en el 5 contra 5, y en ataque, a pesar de que no estuvo del todo certero, dominó el rebote ofensivo y consiguió dos cosas: primero, puntos de segunda pelota; luego, no dejar jugar de contragolpe al aurinegro, algo que le suele calzar bien. Para mejor, Felipe Silveira metió un triple cuando sonaba la chicharra y Atenas se fue diez arriba, 26-16.

Para el segundo cuarto Larre mejoró de la mano de Nicolás Pereyra, fundamental en la construcción, pero también con sus rompimientos, logró que su equipo convirtiera lo que antes no había podido. Buen socio en ese rato, viniendo desde la banca, fue Tiago Bentancour, que encontró el aro abierto tirando desde el triple. El chico lo ganó Larre 25-20, por lo que se fueron al descanso 46-41.

La intensidad fue quien dominó el tercer cuarto. Clima de final: juego entreverado si no cortado, malas decisiones en los sistemas de juego que llevaron a depender, ambos, de sus individualidades, mucho color en las tribunas, eso sí. Una lógica que hizo que el espectáculo no fuera vistoso, aunque a Larre poco le importó, porque dentro de ese ritmo volvió a ganar el cuarto (16-10, bajísimo score) y, además, entró al último arriba porque lo dio vuelta: 57-56.

El ucraniano Grytsak fue clave para que Atenas recuperara rápido la pizarra a favor. Con dobles bajo la tabla y buenos porcentajes de libres, las alas negras tomaron cuatro de ventaja, 63-59. Los 9 puntos seguidos de Grytsak fueron el impulso que necesitaban sus compañeros, en especial Luciano Planells, que no había sumado en 35 minutos y logró tres al hilo en 15 segundos.

Atenas tenía 8 puntos de renta a falta de cuatro minutos y con la pelota a favor. No pudo sobrepasar la defensa de Larre en dos ofensivas y, además, sufrió dos triples seguidos, y lo que parecía partido entornado quedó abierto (70-68) a falta de 2.45 para el cierre, final que volvió a ser entreverado, errático, apenas llevado a libres, hasta que otra vez Grytsak metió puntos para el monumento.