El entrenador rosarino probó variantes en la zaga, en el lateral izquierdo y en zona de volantes, mientras que la delantera está clara con Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

El martes fue día de entrenamiento táctico fuerte pensando en el partido contra Perú el jueves a las 20.30 en el estadio Centenario, que irá por televisión abierta. Será el último juego de Uruguay en el país por estas Eliminatorias, y un empate alcanza para asegurar la clasificación al Mundial 2026. Uruguay es una de las selecciones que pueden conseguir el boleto esta semana.

Son complejas estas ventanas de preparación de partidos: hay pocos días, la mayoría arrastra largos viajes y hay que ir manejando las cargas mientras se preparan los encuentros. En ese sentido, el entrenador fue probando diferentes equipos y las dudas son pocas para el enfrentamiento con los incaicos.

Está claro el ataque y hay dudas en la defensa

No hay dudas de que atajará Sergio Rochet, y en la delantera está todo encaminado para que jueguen Facundo Pellistri por derecha, Brian Rodríguez por izquierda y Rodrigo Aguirre de centrodelantero.

En zona de volantes, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde tienen su puesto asegurado. Manuel Ugarte y Giorgian de Arrascaeta, con características distintas, pelean por el otro lugar; el jugador de Manchester United daría más balance e incluso podría meterse entre los zagueros para lanzar a los laterales y soltar más adelante a los otros dos mediocampistas. Con De Arrascaeta el equipo gana en generación y en conexión del medio con el ataque, buscando el último pase que a veces suele faltar cuando un rival se cierra atrás.

En la línea defensiva hay muchas cosas por decidir. Mathías Olivera y Sebastián Cáceres son número puesto; su posicionamiento en cancha dependerá de si el entrenador opta por una pareja de zagueros zurdos. En ese caso, Joaquín Piquerez o Matías Viña irían al lateral izquierdo.

Si ingresa Santiago Bueno para compartir la zaga con Cáceres, Olivera pasará al lateral izquierdo. Guillermo Varela parece ganarle la pulseada a José Luis Rodríguez en la franja derecha.

El miércoles será de trabajos leves pensando en el encuentro del jueves por la noche, y Bielsa determinará el equipo titular despejando la mayor cantidad de dudas posible.

Las bajas de Uruguay para enfrentar a Perú

No estarán Ronald Araújo ni Nahitan Nández, ambos por sanción automática tras acumular dos amonestaciones. Estas ausencias se suman a la de Darwin Núñez, a quien le quedaba pendiente la última de las tres fechas de suspensión por la expulsión en la Copa América por los incidentes en la tribuna luego del partido con Colombia. Los tres quedarán habilitados para la visita a Chile y están entrenando con el plantel.

Pensando en el Mundial, hay tres futbolistas ausentes por lesión que parecen ser número puesto en la nómina final en caso de estar en condiciones sanitarias: José María Giménez, Nicolás de la Cruz y Maximiliano Araújo.