El carbonero estiró diferencias, mientras que Nacional continúa al frente de la anual y el promedio del descenso está al rojo vivo, a falta de seis fechas para el final de la temporada.

Cuesta abajo en la rodada. Cuando este lunes termine la fecha con el partido entre Racing y Progreso en el Parque Roberto, quedarán sólo seis jornadas para que el Clausura se termine, y con él también se cerrarán la tabla anual y el promedio del descenso, que condenará a tres equipos a Segunda División. En la parte alta, el gran beneficiado fue Peñarol, que estiró el margen a favor y ahora tiene dos fechas para que alguno de sus perseguidores pueda alcanzarlo o pasarlo. En la zona baja, Plaza Colonia y River Plate, que se enfrentaron entre sí, continúan hundidos, a la vez que Cerro tomó un poco de aire del bueno.

Así va la fecha

Hay que remontarse al viernes para marcar el comienzo de la fecha. No por lejos fue importante el resultado, sobre todo para Cerro, que venció 1-0 a Wanderers en el mismísimo Parque Viera. Tres puntos importantes para el villero, que se despegó de Progreso en la lucha por el descenso, aunque al gaucho le falta jugar su partido (ver ficha). Bruno Morales hizo el gol de la victoria.

El sábado empezó con uno de los partidos que estaban resaltados con flúor: Liverpool-Boston River. En Belvedere, el conjunto negriazul se hizo fuerte y le ganó 2-1 al sastre, quitándole el invicto y alejándolo de la punta del Clausura. Lucas Acosta –qué golazo– y Abel Hernández anotaron para Liverpool, mientras que el transitorio empate de Boston fue entre Mauricio Vera, que cabeceó, y Franco Catarozzi, en quien rebotó la pelota y descolocó al arquero negriazul.

Peñarol festejó su cumpleaños con triunfo. Tuvo un partido chivo ante Cerro Largo; empezó perdiendo con gol arachán de Lucas Correa, pero el aurinegro lo dio vuelta con más ímpetu que juego atildado: el argentino Eric Remedi empató cuando se iba el primer tiempo, Maxi Silvera y Jaime Báez metieron dos más, y la cosa terminó 3-1. Con los resultados a la vista, Peñarol estiró diferencias como líder del Clausura.

El domingo fue de intensidad con cuatro partidos. El primero fue victoria de Danubio 2-0 sobre Montevideo City Torque, y lo bajó del copete; a continuación se dio el empate de Nacional con Juventud, un 0-0 en el que el bolso hizo el gasto y tuvo las chances, pero se encontró con una tarde 10 puntos de Sebastián Sosa, que no dejó entrar una. Ese empate no le sirvió a ninguno de los dos, mucho menos la igualdad que lograron Plaza Colonia y River Plate, los dos últimos del descenso, que en un partido chato salieron 1-1 en Colonia. A propósito de la pérdida de categoría, Miramar Misiones, el otro que ocupa puestos de irse a la B, no pudo con Defensor Sporting y, jugando en el Palermo, se fueron 0-0, entretenido, con chances, pero 0-0 en definitiva.

