Mauro Brasil, de Cerro Largo, Javier Méndez, de Peñarol y Alan Di Pippa, de Cerro Largo, en el estadio Centenario.

Con goles de Eric Remedi, Maximiliano Silvera y Jaime Báez el aurinegro se posiciona en lo más alto del clausura y celebra un nuevo aniversario tranquilo.

En el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, arachanes y carboneros cerraron la jornada sabatina de fútbol.

El primer tiempo fue de más a menos. Ambos equipos intentaron acomodarse en el campo de juego, pero el nivel futbolístico fue flojo. Peñarol logró dominar la pelota, aunque sin lucirse.

Es a los 19 minutos que el conjunto arachán consiguió un tiro de esquina para generar su primera chance de peligro: Lucas Correa, con un cabezazo, abrió el marcador y marcó la ventaja 1 a 0.

Javier Méndez y Eric Remedi, de Peñarol, tras convertir el primer gol a Cerro Largo, el 27 de setiembre en el estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Este gol desfavoreció a Peñarol, al que se lo vio sin patear al arco, sin reaccionar y con algunos errores que se intensificaron a medida que los minutos pasaban. También demostró, una vez más, la falta de profundidad por el sector derecho, debido a la ausencia de Javier Cabrera.

Todo lo contrario para el conjunto de Danielo Núñez, que se acomodó en cancha, mostró idas y vueltas, defendió y atacó con claridad. Aunque, con el transcurso de los minutos, su rival le hacía saber que no quería irse al descanso con una derrota parcial.

Franco Rossi, de Cerro Largo y Eric Remedi, de Peñarol, el 27 d esetiembre en el estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral

A los 45 minutos apareció la primera llegada clara al arco del conjunto mirasol. Maximiliano Silvera envió un cabezazo, que detuvo Gino Santilli. Pero a los 45+2 minutos, el argentino Eric Remedi tuvo la pelota frente al área y la envió directo al arco, para lograr el empate aurinegro.

Ya para el complemento, a los 55 minutos, los dirigidos por Diego Aguirre recuperaron la pelota en la mitad de la cancha. Maximiliano Silvera apareció tras una asistencia de Leo Fernández, remató cruzado y marcó el 2 a 1.

Hacia el cierre del encuentro, a los 90+5 minutos, Leandro Umpierrez le sirvió la pelota atrás a Jaime Báez para cerrar el partido 3 a 1, con un triunfo que dejó a Peñarol en la cima del Torneo Clausura.

Maximiliano Silvera, de Peñarol y Mauro Brasil de Cerro Largo, el 27 de setiembre en el estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Por la décima fecha, el conjunto de Cerro Largo visitará a Nacional en el Gran Parque Central el próximo sábado 4 de octubre a las 18.00 horas.

El conjunto de Peñarol hará su parte el domingo 5 de octubre a las 18.00 horas, cuando recibirá en su casa, el Estadio Campeón de Siglo, al conjunto de Danubio.