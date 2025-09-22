Sin empates y con siete triunfos locatarios transcurrió una nueva fecha; ahora Peñarol lidera en soledad, Nacional sigue arriba en la anual, y en el descenso cada vez es más complejo el panorama para Miramar Misiones, Plaza Colonia y River Plate.

La estadística marca que en el Torneo Clausura se eleva la cantidad de empates. El análisis radica en que hay muchas cosas en juego y se arriesga poco, priorizando el cuidado del arco propio. La octava fecha se burló de la lógica: no hubo igualdades, ganaron siete locales y Racing fue el único visitante que se fue contento.

En el grueso de las posiciones, pocas cosas cambiaron: Peñarol es líder del Clausura, ahora en soledad tras la derrota de Cerro Largo, y tanto Boston River como Montevideo City Torque se mantienen al acecho esperando el traspié carbonero. Nacional manda en la anual, cada vez más firme y sin sospechas de que pueda abandonar el sitial de privilegio. En el descenso, River Plate está condenado por todo menos por la matemática, mientras que Plaza Colonia y Miramar Misiones quedaron rezagados y necesitan una recta final muy buena para torcer el presente.

Cosa de grandes

Nacional venció a Liverpool 3-1 en el Gran Parque Central, en un partido clave para el tricolor, que mezcló actitud y buen juego para reencontrarse con el cariño de su gente. Comenzó ganando el negriazul con tanto de Abel Hernández, pero Nicolás López –que pidió jugar pese al esguince de tobillo–, Luciano Boggio y Juan Cruz de los Santos convirtieron para los de Pablo Peirano. Hubo polémica en el arbitraje de Esteban Ostojich, que pudo sacar alguna roja más; la más clara fue en una violenta falta de Martín Rea, zaguero de los de Belvedere.

Si el partido del sábado fue un espectáculo en sí mismo, el del domingo fue todo lo contrario: lento, tedioso, trancado y mal jugado. La magia del fútbol es que los tres puntos valen exactamente lo mismo. Con solitario gol de Leonardo Fernández, Peñarol venció 1-0 a Juventud de Las Piedras en el Campeón del Siglo. El carbonero, con presión de resultados anteriores, sumó para mantenerse líder del Clausura; el pedrense perdió pie en todas sus luchas e intentará llegar a fase previa de la Copa Libertadores en la recta final del torneo.

Permiso para el tablado

Boston River continúa siendo el único invicto, le ganó 6-1 a Plaza Colonia; por momentos fue líder de la fecha y terminó el domingo a uno de Peñarol. Los de Jadson Viera desplegaron fútbol champán en el primer tiempo, con Agustín Anello, que, en modo bestia, anotó tres goles en 12 minutos. Agustín Albarracín, Facundo Muñoa y Facundo Rodríguez se sumaron a la fiesta en el complemento. Juan Manuel Ramos hizo el del honor para los del oeste y, de paso, cumplió con la ley del ex; los de Sebastián Díaz ganaron un partido de los últimos 21 por el Campeonato Uruguayo y están muy complicados en la tabla del descenso.

Montevideo City Torque, que lleva siete partidos seguidos sumando y cinco triunfos en los últimos seis encuentros, le ganó 1-0 a Cerro Largo con gol de Guillermo Fratta sobre el final. Los de Marcelo Méndez, que arrancaron el Clausura en zona de descenso, se olvidaron del fantasma de perder la categoría y se ilusionan con pelear por el título; además están a uno de los de Danielo Núñez en la pelea por el ingreso a copas internacionales.

Defensor Sporting le ganó de atrás a Danubio en el clásico y también genera expectativas. Pese a que su andar irregular es real, desde lo numérico está en la pelea y además pasó a Liverpool en el cuarto puesto de la anual. Lucas Sanseviero, con rebote en Juan Viacava, abrió la cuenta para los franjeados, pero Lucas Agazzi primero y Patricio Pacífico después lo dieron vuelta para el violeta, que festejó con su gente.

Fatídica para algunos

El gran partido por el descenso fue el de Cerro y Miramar Misiones, en el que el albiceleste se impuso 1-0 con gol de Bruno Morales. Los de Tabaré Silva se quedaron con diez en el cierre del primer tiempo por la expulsión de Sebastián Cáceres vía VAR. En el complemento hubo polémica en el Tróccoli y todas se resolvieron a favor del locatario: Bruno Sacarelo revisó un penal que no pitó porque el contacto fue mínimo, luego omitió una roja clara a Morales, que también fue a ver al monitor, y en el cierre le anuló un gol al cebrita que había convertido Juan Crisafi. Si bien el tanto fue válido, en la previa hubo una falta antes de que la visita cruzara la mitad de la cancha y el juez resolvió volver atrás la incidencia.

Progreso, en el Paladino, venció 2-0 a Wanderers con doblete de Ignacio Lemmo en dos jugadas idénticas. Centro rastrero de la derecha y aparición por el segundo palo del zurdo, que ya lleva cuatro tantos en el Clausura. El gaucho sumó en tres juegos consecutivos por primera vez en el año.

Tanto Cerro como Progreso le sacaron cinco de diferencia a Miramar Misiones, que es el mejor ubicado de los que están en zona de descenso; además, los ganadores se pusieron a cinco de Wanderers, que ya está complicado para el año que viene, y si sigue barranca abajo, puede sufrir inesperadamente en esta temporada.

Racing fue el único visitante que ganó, fue 3-2 de atrás a River Plate en el Saroldi. El darsenero, que todavía no había anotado en el torneo, ganaba con tantos de Christian Almeida y Rodrigo Pollero, pero la escuelita lo dio vuelta por intermedio de Iván Manzur, Maximiliano Moreira –en contra– y Esteban da Silva. Si algo les faltaba a los del Prado para sentenciar su descenso era un partido así; la matemática indica que está a 14 puntos de los rivales que debe alcanzar, con 21 por disputar. En la próxima fecha visita a Plaza Colonia, en lo que puede ser un manotazo de ahogado.

