Vitor Roque, de Palmeiras, y Paulo Díaz, de River Plate, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el 17 de setiembre, en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

En el empate por la Copa Sudamericana entre Bolívar y Atlético Mineiro, Martín Cauteruccio erró un penal.

Palmeiras derrotó a River Plate 2-1 en Buenos Aires y puso al millonario la presión de la visita. Con un Monumental de Núñez colmado, el equipo brasileño, que tiene a Joaquín Piquerez como figura y que contó con el ingreso de Facundo Torres en el segundo tiempo, desplegó buen fútbol y fue contundente cuando llegó sobre el arco de Franco Armani. Emiliano Martínez ingresó en el minuto 70.

Gustavo Gómez firmó primero que nadie y después fue un baluarte todo el partido. Antes de los diez minutos había marcado y después se dedicó a llevar a su equipo adelante, a marcar el ritmo con aplomo. El correntino José Manuel López fue figura en la visita. En el primer tiempo bailó sobre la cancha. Lo de Vitor Roque en Palmeiras también fue superlativo. Cerró el primer tiempo con un 2-0 que pareció perfilar la llave.

Lo cierto es que hubo un tiempo para cada equipo, y River en el segundo, con los cambios que jugó Marcelo Gallardo, se plantó con vergüenza deportiva y con historia. Miguel Borja, Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio le dieron al partido el tinte que le faltaba. Sin embargo, no le alcanzó al millonario. Y Gustavo Gómez sacó todo, más allá de que River pudo neutralizar a López y se adelantó en su campo.

Fue recién pisando los 90 minutos que River encontró el descuento, que le permite pensar en dar vuelta la historia de visita. Fue con un intento desde afuera del área de Lucas Martínez Quarta, que en realidad no había entrado para eso. La pelota rebotó y se coló en el arco de Weverton. River buscó el empate pero el tiempo ya se había ido.

Los últimos dos de Copa Libertadores, ¿dónde verlos?

Esta noche se jugarán dos partidos de ida de los cuartos de final; Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde milita Gian Franco Allala, chocará con San Pablo en Ecuador; el encuentro es a las 19.00 y se verá por la pantalla principal de ESPN.

A las 21.30 habrá un encuentro plagado de uruguayos en el mítico Maracaná. Flamengo va con Estudiantes de La Plata. En el local tiene titularidad garantizada Giorgian de Arrascaeta; Matías Viña y Nicolás de la Cruz esperarían su lugar en el banco, mientras que Guillermo Varela no estará por lesión. En el elenco argentino atajará Fernando Muslera y también estarán a la orden Gabriel Neves y el nacionalizado Tiago Palacios. También se verá en ESPN.

Cauteruccio erró un penal en la Copa Sudamericana

El Bolívar de Martín Cauteruccio empató frente al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en el Hernando Siles de La Paz. El empate supone un buen resultado para los brasileños, que tendrán revancha en su casa el próximo miércoles. Sin embargo, Atlético Mineiro llegó a ponerse 2-0, por lo que el empate puede suponer otro ímpetu para los bolivianos en su visita a Brasil. Cauteruccio fue titular en el equipo boliviano, pero esta vez los goles los hicieron otros.

Mineiro anotó sobre el final del primer tiempo. Primero, Alexsander Christian Gomes de contragolpe, tras asistencia de Gustavo Scarpa; y Vitor Hugo, en los descuentos, con un cabezazo. Bolívar reaccionó con el gol de Robson Matheus, pero Ignacio Gariglio vio la roja y fue como un gol en contra. Para colmo de males, Cauteruccio erró un penal que hubiera significado el empate. Bolívar tuvo otro penal que esta vez remató el dominicano Dorny Romero, quien finalmente puso el 2-2.

En segundo turno, Once Caldas venció 2-0 a Independiente del Valle con doblete del delantero Dayro Moreno. Los colombianos quedaron con la llave en la mano para meterse en semifinales. Los locatarios se quedaron con uno menos en el primer tiempo por expulsión de Mateo Carabajal.

Vuelve a jugar Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Luego de los incidentes ante Independiente en Avellaneda, jugará Universidad de Chile en su visita a Alianza Lima por los cuartos de final del torneo. No podrá ir público chileno. En el local estarán a la orden Pablo Ceppelini y Pablo Lavandeira, mientras que la visita tendrá en sus filas a Sebastián Rodríguez. El encuentro es a las 21.30.