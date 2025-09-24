Agustín Almendra de Racing y Aaron Quirós de Velez, durante el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el martes 23, en el estadio Presidente Juan Domingo Perón de Buenos Aires.

En la Copa Sudamericana avanzó Lanús ante Fluminense pese al gol de Agustín Canobbio para los brasileños; hoy habrá más partidos.

Racing venció 1-0 a Vélez Sarsfield con gol de Santiago Solari en la recta final del partido; cerró un global de 2-0 en la serie y accedió a las semifinales de la Copa Libertadores.

Con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, la polémica se instauró cuando el jugador del fortín Imanol Machuca remató al arco buscando igualar la llave. El golero albiceleste, Facundo Cambeses, la sacó sobre la línea, el juez cobró el gol, pero a instancias del VAR el tanto fue anulado.

Ahí se desató una serie de infortunios para el maragato: primero hablaba con el VAR y se escuchaba el diálogo, después quiso explicar la incidencia para todo el estadio, pero su micrófono no funcionaba. En Vélez, con su entrenador Guillermo Barros Schelotto como abanderado, quedaron enojados con el trabajo arbitral.

Michael Santos fue el único uruguayo titular, el jugador de Vélez dio la asistencia en el gol que no se convalidó. En Racing ingresaron en el segundo tiempo Gastón Martirena y Adrián Balboa, mientras que Martín Barrios también estuvo en el banco de suplentes.

El equipo de Avellaneda, que fue campeón de la Libertadores en 1967 por única vez, no jugaba semifinales desde 1997. Vale recordar que en 2024 se coronó campeón de la Copa Sudamericana.

Partidazo entre Palmeiras y River, se puede ver gratis en Uruguay

El único partido este miércoles será a las 21.30 entre Palmeiras y River, en San Pablo. En Argentina ganaron 2-1 los brasileños. Joaquín Piquerez será titular, mientras que Facundo Torres y Emiliano Martínez estarán en el banco. En el equipo de Marcelo Gallardo podría ir desde el arranque Sebastián Boselli.

Se podrá ver por la pantalla principal de ESPN en Disney+ o, de forma gratuita, por la aplicación Pluto TV y en el canal de Youtube de Telefe.

No alcanzó el gol de Agustín Canobbio para Fluminense

Agustín Canobbio convirtió un golazo para Fluminense, que en ese momento igualaba la serie de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Lanús. Pero en el segundo tiempo los argentinos igualaron por intermedio de Dylan Aquino ante una floja acción defensiva del uruguayo.

El granate clasificó a semifinales con el empate, haciendo valer el triunfo que consiguió en la ida como local. Sus hinchas sufrieron una golpiza de la Policía brasileña en Maracaná, algo que es moneda corriente en Brasil.

Canobbio fue el único uruguayo con minutos en Fluminense, ya que no estuvieron en la convocatoria Facundo Bernal ni Joaquín Lavega. En la visita fue titular Gonzalo Pérez y Armando Méndez estuvo en el banco.

Los partidos del miércoles de Copa Sudamericana; ¿dónde verlos?

A las 19.00, Atlético Mineiro recibe a Bolívar. En la ida fue empate 2-2, en un partido en el que el uruguayo Martín Cauteruccio falló un penal; el delantero volverá a ser titular en esta jornada. El encuentro se podrá ver por la pantalla principal de ESPN.

A las 21.30, en serie sin protagonistas uruguayos, Once Caldas recibe a Independiente del Valle. Los colombianos tienen la llave en la mano tras ganar 2-0 en Ecuador. Se verá, de forma exclusiva, en los canales 610 y 1610 de Directv o en su plataforma digital DGo.