En Las Acacias y tras buen partido, Peñarol y Nacional igualaron 2-2.

La serie Campeonato del Uruguayo 2025 tenía una cuarta fecha con el partido más esperado, el clásico entre Peñarol y Nacional, ese que muchas veces suele dar ventajas rumbo al título para quien gane. Esta vez no sucedió, porque carboneras y tricolores no se superaron.

Nacional estuvo dos veces adelante en el marcador y en el segundo tiempo contó con varias ocasiones para sacar más distancia y bajarle el telón al partido, pero no las aprovechó. La arquera Martina Alonso fue clave en un par de oportunidades, los palos la ayudaron en otras tantas; también las tricolores se equivocaron en la definición o último pase, y con el tanteador tan cerca se olfateaba que si Peñarol tenía una no podía perder la chance de igualar. Así sucedió, en festejado empate en la hora: gol y la jueza terminó el encuentro.

La cosa fue así: a los siete minutos empezó ganando Nacional. El centro vino desde la derecha y Martha Figueredo entró por el segundo palo para definir de cabeza, de pique, como manda el manual. Peñarol no demoró en empatar, porque siete minutos más tarde Tatiana Magallanes quedó mano a mano con Josefina Villanueva y lo resolvió con sutileza, un tiro suave y por abajo ante la salida despavorida de la arquera. Y como todo estaba bien intenso en Las Acacias, a los 20 minutos Sofía Oxandabarat puso el 2-1.

En lo que restó del primer tiempo y buena parte del segundo, Nacional fue mejor. Bien parado atrás, con buena presión sobre la pelota, no dejó jugar con comodidad a Peñarol y, porque las carboneras dejaban espacios cuando se tiraban arriba intentando igualar, de contragolpe generaron varias oportunidades para estirar la distancia a dos goles.

Pero en el fútbol manda la máxima de que lo que no se hace en un arco se recibe en el otro, y tanto perdonó Nacional que en la última, ya con Peñarol tirado arriba al todo por el todo, Micaela Domínguez se internó por izquierda, Maytel Costa midió muy mal y la terminó cruzando fuerte dentro del área. La propia Domínguez se encargó del penal y de encabezar el festejado grito de gol. 2-2 y terminó el partido. Ambas siguen líderes en el torneo.

Detalles

Estadio: Cr. Damiani. Árbitros: Silvia Ríos, Belén Clavijo y Sergio Duartez.

Peñarol (2): Martina Alonso; Josefina Villa, Daiana Farías, Micaela Domínguez, Clara Jaureguiberry, Sasha Larrea (89’ Carla Larrosa), Jemina Rolfo (77’ Luna Marcia), Guillermina Basso (77’ Maia Fernández), Erika Vidiella (65’ Solcire Pazos), Tatiana Magallanes y Romina Martínez (65’ Allegra Rodríguez). Entrenadora: Cecilia Santo.

Nacional (2): Josefina Villanueva; Alejandra Apraez, Joiceane Scatola, Isabela Cardoso (72’ Maytel Costa), Camila Russi (46’ Alison Latúa), Cecilia Jourdan, Josefina Félix, Yamila Dornelles, Micaela Fitipaldi (79’ Julieta Melogño), Martha Figueredo (60’ Hadrielen Gomes) y Sofía Oxandabarat (79’ Martina Segovia). Entrenador: Marcel Rauss.

Goles: 7’ Martha Figueredo (N); 13’ Tatiana Magallanes (P); 19’ Sofía Oxandabarat (N); 93’ Micaela Domínguez (P).