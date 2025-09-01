Se jugó una nueva fecha del torneo de Fútbol Femenino y Nacional alcanzó una contundente victoria por 7 a 0 frente a Wanderers; otra noticia más destacada fue el regreso de Yamila Badell al fútbol uruguayo con la camiseta de Defensor que también ganó.

Yamila Badell volvió al fútbol uruguayo con la camiseta de Defensor Sporting. Fue en la tercera fecha por la Serie Campeonato frente a Liverpool. La futbolista, hija del exjugador Gustavo Badell, inició su carrera en Colón proveniente del Club Playa Honda. Luego comenzó una exitosa carrera que la llevó a Europa, donde defendió los colores del Málaga, el Tacón (Real Madrid) y el Racing de Santander, antes de volver a Uruguay para jugar en Nacional y volver a emigrar, en este caso al Oviedo. Defensor goleó a Liverpool por 4 a 1 con goles de Milena Olivera, Badell, Antonella Cordero y un gol en contra, a pesar de que las violetas se fueron al entretiempo perdiendo 1-0.

Por la misma serie Nacional goleó a Wanderers por 7 a 0. Los goles de las tricolores, que superaron de manera contundente a las bohemias, fueron convertidos por Joiceane Scatola, Hadrielen Gomes, Martha Figueredo -que anotó un triplete-, Josefina Villanueva -de tiro penal- y Julieta Melogno. Peñarol tuvo fecha libre y el próximo fin de semana habrá clásico del fútbol uruguayo.

Nacional y Peñarol llegan al clásico compartiendo la primera posición con seis puntos. Los sigue en la tabla Defensor, que consiguió sus primeros tres puntos de la mano de Badell, luego de perder en sus dos primeras presentaciones frente a Wanderers y Nacional respectivamente. Wanderers también tiene 3 puntos y Liverpool aún no ha conseguido sumar.

Por la serie Permanencia, Bella Vista derrotó a Montevideo City Torque por 2 a 1, mientras que San Jacinto Keguay venció 4 a 3 a Canadian en intenso partido. Ambos equipos ganadores pican en punta en la tabla con 4 puntos, por debajo aparece Canadian con 3. No han conseguido sumar puntos aún Montevideo City Torque y Cerrito que tuvo fecha libre.

En segunda división por la serie Campeonato se registró un empate a cero entre Boston River y Danubio, la victoria por la mínima de River Plate frente a Udelar Progreso, así como el triunfo de Rampla Juniors por 2 a 1 frente a Juventud de Las Piedras. Danubio está primero con 7 puntos y le sigue River Plate con 6. En la serie de honor, Cerro derrotó 4 a 1 a Estudiantes del Plata mientras que Racing goleó 3 a 0 a Huracán Buceo. La tabla de posiciones de la serie de honor dice que Racing y La Luz están primeros con 6 puntos cada uno.