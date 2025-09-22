Martha Figueredo y Sofía Oxandabarat, de Nacional, tras el de Oxandabarat a Peñarol durante la cuarta fecha de la Serie Campeonato. (archivo, setiembre de 2025)

El torneo por el título se reanudará en noviembre; sí continuará la serie permanencia.

Se jugó una nueva fecha del fútbol femenino uruguayo. Tras ella, la serie campeonato quedó suspendida hasta noviembre por la participación de Nacional en la Copa Libertadores de América.

En cuanto a los resultados que se registraron, en partido que se disputó en el Parque Ancap, Liverpool y Peñarol empataron 1-1 (Tatiana Magallanes para Peñarol, Agustina Gómez para Liverpool). Las aurinegras dejaron puntos importantes en su lucha contra Nacional, que con un partido menos aventaja cómodamente a Peñarol. En otro escenario, más precisamente en el Parque Viera, Defensor Sporting goleó 4-0 a Wanderers de visita. Romina de Los Santos en contra, Verónica Tricarico, Manuela Olivera y Milena Olivera marcaron los tantos de la goleada violeta.

En la serie permanencia, que se seguirá jugando con normalidad, Bella Vista y Canadian empataron sin goles mientras que Montevideo City Torque venció a Cerrito por 6-0, goles anotados por Romina Moreira, Micaela Hidalgo, Giuliana Cardozo, Kiara Cardozo, Fernanda Tenorio y Romina Alberti.

Nacional se mantiene en el primer lugar de la serie campeonato con 10 puntos. Le sigue su tradicional rival Peñarol con 9 y Defensor con 7. Más abajo aparecen Wanderers con 4 y Liverpool con 2 unidades. En la serie permanencia Torque mantiene la ventaja y está primero con 9 puntos. Le siguen Bella Vista con 8 y San Jacinto Keguay con 5. Por debajo aparecen Canadian con 4 y Cerrito con apenas 1 punto.

Nacional presentó su plantel para la Copa

Nacional presentó su lista de buena fe para la Copa Libertadores a disputarse en Argentina. El cuerpo técnico que tiene a Marcel Rauss como entrenador, Valeria Colman, la eterna futbolista tricolor y de la selección uruguaya como ayudante y el profe Nicolás Sierra en la preparación física, está compuesto por 11 personas. Son 23 las futbolistas que ocupan la lista. Nacional está en el grupo con la Academia Integral de Fútbol Femenino de Venezuela, el Colo-Colo de Chile y Always Ready de Bolivia.

Arqueras

Josefina Villanueva

Helena Reja

Manuela Techera

Defensoras

Yaqueline Apraez

Alison Latua

Isabela Cardoso

Joiceane Scatola

Melisa Alfonso

Maytel Costa

María Figueroa

Volantes

Camila Russi

Cecilia Jourdan

Martina Segovia

Micaela Fitipaldi

Valentina Cousillas

Valentina Márquez

Delanteras

Hadrielen Gomes

Isabela Pérez

Josefina Félix

Julieta Melogño

Sofía Oxandabarat

Martha Figueredo

Yamila Dornelles