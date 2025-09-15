La óptica cambia si se observa que hay varios futbolistas celestes en los equipos que están para definir: Vélez y Racing prometen un partidazo en Buenos Aires; River recibirá al Palmeiras, mientras que Liga enfrentará a San Pablo y Flamengo a Estudiantes de La Plata.

Este martes vuelve la Copa Libertadores con el esperado partido que disputarán Vélez Sarsfield y Racing de Avellaneda, rival que eliminó a Peñarol. El equipo del Mellizo Guillermo Barros Schelotto consiguió su tercer título en los últimos meses al levantar la Supercopa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero a principios de setiembre. Se sumó al Torneo de la Liga Profesional 2024 y la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata en Avellaneda. Vélez y Racing se enfrentarán por cuartos de final este martes a las 19.00 en el estadio José Amalfitani.

Gustavo Costas, que tendrá al uruguayo Gastón Martirena entre los 11 titulares y a Martín Barrios y Adrián Balboa en el plantel, dijo en una conferencia de prensa que se les “viene lo más hermoso que hay”. “Hay que disfrutarlo. Sabemos que lo más importante es llevar a Racing a lo más alto”, expresó.

Vélez, que viene de empatar sin goles frente a Huracán por el Torneo Clausura argentino, tiene en sus filas a Michael Pelo Santos, quien suele entrar en los segundos tiempos.

Otro equipo argentino en pugna por la consagración en el máximo certamen continental es River Plate. El equipo de Marcelo Gallardo recibirá a Palmeiras en el Monumental de Núñez. El millonario consiguió una importante victoria en la previa frente a Estudiantes de La Plata, con goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández. El partido con los paulistas será el miércoles 17 de setiembre a las 21.30.

“Se entiende la exigencia del hincha en querer ganar la Libertadores. Nosotros hemos estado presentes hace varios años. Es importante estar todo el tiempo ahí. Después, ganarla o no dependerá de un montón de factores. Sabemos que es el deseo de todos”, señaló Marcelo Gallardo en la previa. El probable equipo millonario para enfrentar a Palmeiras no contará desde el arranque con el uruguayo Sebastián Bosselli y se perfila de la siguiente manera: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Juanfer Quintero o Juan Portillo; Maxi Salas y Sebastián Driussi.

Enfrente estará el Palmeiras de los uruguayos, que viene de golear 4-1 a Internacional por el Brasileirão. Quedó segundo en la tabla, a cuatro unidades del líder, Flamengo, pero con un partido menos. Su entrenador, Abel Ferreira, mantiene dos dudas en el armado del equipo que visitará el Monumental. En el lateral derecho podría contar con el argentino ex San Lorenzo Agustín Giay o con el brasileño Khellven, que regresó al fútbol brasileño luego de su paso por Rusia. La otra duda surge por otro de los regresos ilustres, el de Andreas Pereira, ex Manchester United y Fulham, quien pone en duda la presencia de Lucas Evangelista. Por lo tanto, Ferreira podría parar a Weverton en el arco; Khellven o Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira y el uruguayo figura del equipo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira y Mauricio; Felipe Anderson, José Manuel López y Vítor Roque. Emiliano Martínez y Facundo Torres son cartas celestes a las que el entrenador podría echar mano.

En otro orden, el jueves se enfrentarán Liga de Quito y São Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador. El equipo ecuatoriano llega tras vencer a Botafogo, mientras que el cuadro paulista llega tras eliminar al Atlético Nacional colombiano. En la liga doméstica, Liga de Quito superó a Libertad 1-0 mientras que São Paulo en el Brasileirão venció 1-0 a Botafogo. Este partido tiene un único que uruguayo: Gian Franco Allala, defensa de buen andamiaje en Liga.

Ese mismo día, Flamengo enfrentará a Estudiantes de La Plata para cerrar la serie de ida de cuartos de final de la copa, y acá sí que hay uruguayos. En el Mengão es figura Giorgian de Arrascaeta y se sabe. Además, estarán a la orden Matías Viña y Nicolás de la Cruz -Guille Varela en principio no jugaría la ida-. Enfrente, en el Estudiantes de La Plata del entrenador ex Nacional Eduardo Domínguez, el arco estará cuidado por el exarquero celeste Fernando Muslera y en la mitad de la cancha estarán el nacionalizado uruguayo Tiago Palacios y el extricolor Gabriel Neves.