El delantero, que estaba en Italia, volvió a Uruguay para sumarse al carbonero.

Jaime Báez volvió a Uruguay para calzarse nuevamente la camiseta de Peñarol. El delantero se había ido libre del carbonero para jugar en Italia, país donde reside. No encontró equipo en Europa y, dada la lesión de Javier Cabrera, retornó al equipo que había dejado meses atrás; raro pero real. En el mediodía del miércoles, la Chinita arribó al aeropuerto de Carrasco y se sumará a los entrenamientos del equipo Diego Aguirre, y quedará a la orden del entrenador para el partido ante Juventud de Las Piedras del próximo domingo.

Lo primero que dijo el futbolista de 30 años en suelo uruguayo fue: “Estoy muy feliz, contento de volver, con energía y muchas ganas”, además contó cómo se dio esta situación particular de fichar por el mismo club con el que rescindió contrato: “Me fui porque era un acuerdo que teníamos con Aguirre y con el club. Se dio la posibilidad de volver por la lesión de Javier Cabrera que todos saben; yo seguía libre, se concretó todo para la vuelta y estoy feliz por eso”.

El jugador tuvo interés de Arabia Saudita que no se concretó, tampoco aparecieron propuestas formales de Italia; Wanderers consultó pero desechó esa oportunidad; Báez habló de la charla que tuvo con Aguirre previo a concretar su retorno: “Me preguntó cómo estaba. Quería saber cómo me sentía y si tenía ganas de volver. Me preguntó por la parte física, si me estaba entrenando; sabiendo que conozco al grupo, la adaptación seguramente sea mucho más rápida que la de otros jugadores. Hice una preparación para llegar a punto para jugar donde me tocara ir. Me siento bien. Dentro de la cancha lo iré viendo mejor”.

De las críticas que recibió de la hinchada, dijo: “Son siempre justas, sean positivas o negativas, hay que seguir trabajando. Es muy importante mantener la cabeza. Al equipo lo veo que tiene más ritmo en el campeonato y está demostrándolo en la tabla del Clausura. Está un paso arriba de los demás. Los resultados están llegando”.

Para cerrar dejó claro que su intención siempre fue vestir la camiseta de Peñarol nuevamente: “Me fui sabiendo que quería volver en algún momento. La última imagen que dejé no fue la mejor y quería tener una revancha. No alcancé mi mejor nivel y voy a trabajar para eso. Se dio muy rápido todo. Tengo que aprovecharlo y dar el máximo”.