Arranca con Wanderers-Cerro en el Viera a las 20.00.

Quedan 21 puntos en juego y eso convierte a cada jornada en un embudo donde algunos sueñan con la gloria y otros tiemblan por mantener la categoría. La Anual tiene a Nacional firme arriba y a Peñarol intentando sostener la presión, con Juventud, Defensor Sporting y Liverpool cuidando sus lugares de copas y con Boston River metiéndose con fuerza para acomodarse en un lugar que no le es ajeno al plantel de Jadson Viera.

El Clausura muestra a Peñarol al frente, pero seguido de cerca por los que hace décadas quisieron emular la calidad del equipo de la sastrería Boston, los únicos invictos hoy en día, y por Torque, que con el toque de Marcelo Méndez detrás de la línea han tomado el camino de los de arriba; el descenso es un territorio áspero donde River Plate parece hundido, Plaza Colonia camina por la cornisa y varios más sienten que cada error puede costarles la pertenencia a la A.

En ese marco, la novena fecha del Clausura se desplegará a lo largo de cuatro días, de viernes a lunes, mayoritariamente en canchas de Montevideo (porque Cerro Largo y Juventud de Las Piedras negociaron mudar sus localías para jugar en el Centenario) y en Colonia, con partidos que cruzan diversas ambiciones.

A la cancha

La etapa se abre en el Parque Viera, donde Wanderers (4 puntos en el Clausura y 28 en la Anual) recibe a Cerro (10 y 32), en un duelo directo entre dos que necesitan aire en la tabla baja (ver tablas). Con Daniel Carreño como cuarto técnico en la temporada de los bohemios el equipo empezó ganando pero después perdió los otros tres al hilo, mientras que el equipo que mantiene a flote Tabaré Silva viene de una trascendente victoria en el clásico. Partido caliente y de alto dramatismo.

El sábado la atención se mudará primero a Belvedere, con un cruce de alto voltaje: Liverpool (12 y 52), campeón del Apertura y ya instalado en la definición del Uruguayo, recibe a Boston River (18 y 47), el único invicto del Clausura y escolta a un punto de Peñarol. Es uno de los partidos más interesantes de la etapa, con dos potentes oncenas.

Más tarde, en el Centenario, Cerro Largo (16 y 40) enfrentará a Peñarol como falso visitante (19 y 62), en un partido donde los arachanes buscan afirmarse arriba y los aurinegros están obligados a sostener la punta. Los arachanes dejaron la punta la semana pasada y los carboneros vienen sumando de a tres puntos de manera muy ajustada y agobiante, pero ganan y siguen.

El domingo tendrá tres escalas de peso. Al mediodía, Danubio (10 y 32) será local en Jardines frente a Torque (17 y 39), choque de equipos que quieren acercarse a la zona de copas. En la tarde, Juventud (9 y 54) recibirá a Nacional (16 y 68) en el Centenario —con los tricolores como visitantes encubiertos en un escenario que conocen como su casa de décadas—, un partido que puede repercutir tanto en la Anual como en el Clausura. Más tarde, en el Prandi, Plaza Colonia (1 y 28) se medirá con River Plate (2 y 17), en duelo directo del fondo donde la permanencia está en juego. El cierre dominical será en el Palermo, con Miramar Misiones (10 y 26) ante Defensor Sporting (15 y 53), un cebrita que necesita sumar contra un violeta que pelea por copas, mientras la viola con el empuje del triunfo clásico tomará la posibilidad de entreverarse en serio entre los que pelean por llegar a la Libertadores.

El lunes en el Roberto bajará el telón la novena fecha: Racing (10 y 46) frente a Progreso (10 y 31), un partido de doble filo entre dos que todavía no pueden descuidarse.

