Las alas negras recibirán a Larre Borges en Palermo y buscarán barrer en su serie semifinal para volver a la Liga Uruguaya; además, Larrañaga va con Verdirrojo en una llave que está igualada 1-1.

Esta noche habrá una doble jornada clave en la Liga de Ascenso, la segunda categoría del básquetbol uruguayo. Atenas puede subir a la Liga Uruguaya si le gana de local a Larre Borges. En este torneo, las series de semifinal ofician de finales por los boletos a primera, y las alas negras están 2-0 arriba, por lo que un triunfo más les alcanza para cumplir el objetivo.

El ateniense, que viene de ganar de visitante, recibirá en Palermo al necesitado elenco de La Unión que hasta ahora compitió muy bien en los primeros tiempos, pero no pudo sostenerlo durante todo el encuentro. Con buena rotación del entrenador Mauricio Rodríguez, Atenas intentará cerrar la llave ante su público que colmará el gimnasio Antonio María Borderes.

Si bien las alas negras basan su funcionamiento en el juego colectivo, en los dos juegos de esta serie hubo rachas anotadoras fundamentales de Facundo Medina, que no había estado tan presente en el goleo desde que llegó al equipo en la fase regular.

El cotejo comenzará a las 20.00 y tendrá el arbitraje de Andrés Laulhe, Gastón Rodríguez y Valentina Dorrego. Se podrá ver por VTV Plus o la aplicación Basketpass.

Larrañaga y Verdirrojo por romper la paridad

A las 22.15, en el gimnasio Doña Natividad Rivera, Larrañaga recibirá a Verdirrojo. La llave está 1-1, ya que ambos ganaron de locales. Andrés Bartel, Carlos Romero y Rodrigo Prando estarán encargados de impartir justicia en el cotejo que se podrá ver por las mismas pantallas que el juego de primera hora.

Los del Cerro han dominado gran parte de la serie, pero el milrayitas mostró reacciones a tiempo en el segundo tiempo de ambos partidos. En el primero le dio para darlo vuelta con una gran defensa; en el segundo remó, pero no pudo concretar el triunfo.

Verdirrojo necesita imperiosamente la participación de Federico Haller en el goleo, una de las figuras del equipo que ha estado bien controlado; Xavier Cousté fue clave en el triunfo del viernes pasado, pero necesita más manos anotadoras y no depender de un único jugador.

En Larrañaga, Agustín Zuvich es el que destaca; es la referencia de todos los ataques y de la defensa rival. Nahuel Rodríguez viene cumpliendo un buen papel en la serie y Nicolás Hueso Martínez de a poco va entrando en ritmo luego de su paso por la selección uruguaya en la Americup. El argentino Carlos Buemo, desde la generación y la anotación, debe dar un extra en esta clase de encuentros.