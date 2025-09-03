El milrayitas recibió una dura sanción por los incidentes ante Colón y tanto sus dirigentes como sus hinchas se expresaron en el partido.

Comenzaron las semifinales de la Liga de Ascenso en el básquetbol uruguayo. Los dos ganadores ascenderán a la Liga Uruguaya 2026/2027.

Las series son al mejor de cinco con ventaja de localía para Atenas y Larrañaga, que terminaron mejor ubicados en la tabla de posiciones de la fase regular. Justamente, los dueños de casa, comenzaron ganando.

Atenas pasó por arriba a Larre Borges en el tercer cuarto

Con escenario repleto en Palermo, Atenas venció 88-68 a Larre Borges jugando un gran segundo tiempo. Los equipos se fueron igualados al descanso largo; la visita se sostuvo gracias a los buenos porcentajes de lanzamientos de triples, pero en el complemento las alas negras funcionaron muy bien colectivamente para quedarse con el triunfo.

Dentro de los cinco jugadores titulares, hubo cuatro que fueron claves en el goleo: Facundo Medina anotó 20 puntos, Rogelio De León 19, y tanto Luciano Planells como Andriy Grystak terminaron con 17, el ucraniano, además, sumó 14 rebotes. En Larre destacó Fernando Verrone con 22 tantos.

Larrañaga de atrás

Larrañaga venció a Verdirrojo con parcial de 43-22 en el segundo tiempo, una locura. De la mano de Giovanni Corbisiero y Juan Diego Cabillón, los del Cerro jugaron un gran primer tiempo donde llegaron a tener hasta diez puntos de ventaja; en el complemento desde la defensa mejoró el dueño de casa que, además de la actuación sublime de Agustín Zuvich, tuvo aportes destacados de Nahuel Rodríguez y Agustín Gentile llegando desde el banco de suplentes. La visita sintió la ausencia en el goleo de Federico Haller y la baja producción de Xavier Cousté, no pudo mantenerse a tono para pelear hasta el final.

La sanción a Larrañaga y las durísimas declaraciones del presidente José María Busanello

En el segundo partido de los cuartos de final, en la llave clasificatoria para esta instancia, hubo incidentes en Colón-Larrañaga. Todo comenzó por un golpe de Iván Loriente sobre Zuvich, el basquetbolista que defendía a Colón fue suspendido por cinco fechas.

El tribunal de penas tipificó que lo que sucedió después de ese golpe inicial fue una riña donde participaron parciales de ambos equipos, aunque en Larrañaga sostienen que fue legítima defensa ante el ataque recibido. Se sancionó con multa económica a las dos instituciones y quita de cuatro puntos a Colón y con tres puntos a Larrañaga para el próximo torneo que jueguen bajo la organización de la Federación Uruguaya de Básquetbol. La sanción no es apelable.

Esto despertó la bronca de la gente de Larrañaga que en el partido ante Verdirrojo colgó tres banderas que decían lo siguiente: “Larrañaga es familia”, “tribunal das pena” y “agredidos y sancionados”.

José María Busanello, presidente de Larrañaga, en comunicación con Universal 970 fue elocuente en sus conceptos respecto al fallo: “Al tribunal le vamos a sacar la confianza. Por mí que se vayan a cagar, son cuatro culos rotos. Yo los voy a ir a buscar, a ver si se defienden o se dejan pegar”.