La transacción por el delantero hará que le ingrese dinero a Liverpool, Progreso y, en menor medida, a Bella Vista.

Bahía derrotó a Confiança 5-0 en el partido de vuelta por la final de la Copa del Nordeste en Brasil y se coronó campeón del torneo con un aplastante global 5-1. En la goleada del sábado, Luciano Rodríguez anotó uno de los goles del ganador.

Más allá del gol y el título, la noticia sobre el delantero uruguayo es que tiene todo arreglado para ser transferido a Arabia Saudita, al Neom, equipo que debutó con derrota 1-0 frente al Al-Ahli Saudi en la primera fecha de la liga de aquel país. En el que seguramente será el nuevo equipo de Luciano Rodríguez milita el conocido delantero francés Alexandre Lacazette, que llegó desde Olympique de Lyon. La Perla, de pasar la revisión médica, firmará contrato con el club árabe por los próximos cinco años.

El delantero uruguayo de 22 años llegó a Bahía el 26 de julio de 2024, en el club del norte brasileño disputó 50 partidos y anotó 14 goles. Los bahienses pagaron 11.300.000 dólares a Liverpool; el acuerdo fue en tres cuotas, de las cuales ya abonaron dos. En ese pase también estaba prendido Progreso, al que le ingresaron los pagos correspondientes al 20% de lo que entró en las arcas negriazules.

Ahora, Bahía lo negoció al fútbol árabe en 20.000.000 de dólares, siendo la venta récord de los bahienses. La venta se podría extender en otros 2 millones de dólares si el jugador cumple con determinadas variables en su rendimiento.

Le ingresará dinero a Liverpool, Progreso y Bella Vista

En la transacción por un futbolista es muy difícil establecer montos sin estar en los pormenores de la negociación. Generalmente, hay porcentajes destinados al jugador, al representante, a los clubes que formaron al jugador en concepto de derechos de formación y hay que ver si hay más intermediarios en el negocio. Además, se abonan impuestos, y lo que resta va hacia los clubes que forman parte de la transacción. Trazar el monto total con porcentajes establecidos es un paralelismo irreal.

Con la confirmación de la negociación habrá más exactitud sobre las cifras que percibirán los clubes uruguayos. De todas formas, Liverpool, en la venta directa a Bahía, conservó un 30% en una futura transacción. A su vez, del dinero que le ingrese al negriazul, el 20% será para Progreso, por el acuerdo establecido en la primera venta, en la que pasó de La Teja a Belvedere.

Por derechos de formación, en porcentajes globales, a Bella Vista –donde estuvo hasta los 16 años– le tocará el 0,75%, a Progreso un 1,5% extra a lo mencionado anteriormente y a Liverpool un 1% más.