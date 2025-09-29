Teboho Mokoena, jugando para Mamelodi Sundownd, durante un partido de la Copa Mundial de Clubes ante Borussia Dortmund en el estadio TQL, en Cincinnati, Ohio (archivo, julio de 2025). Foto: Michael Reaves, Getty Images, AFP

Sudáfrica incurrió en alineación indebida del volante Teboho Mokoena y perderá lo conseguido en cancha ante Lesoto.

El 21 de marzo de este año Sudáfrica superó 2-0 a Lesoto de locatario en el estadio Peter Mokaba por la quinta fecha del grupo C de las eliminatorias africanas. En las últimas horas, la Comisión Disciplinaria de FIFA sancionó a la Federación Sudafricana de Fútbol (SAFA) por alineación indebida del volante Teboho Mokoena, que fue titular y jugó 82 minutos. El resultado pasó a ser 3-0 en favor de Lesoto.

El mediocampista del Mamelodi Sundowns estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, recibió la primera amonestación en el triunfo 2-1 ante Benin del debut y la segunda en la cuarta fecha en la victoria 3-1 sobre Zimbabwe.

Al informar la sanción, FIFA explicó: “el incumplimiento del artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA y del artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Asimismo, la SAFA deberá abonar una multa de 10.000 francos suizos a la FIFA, y Teboho Mokoena ha recibido una advertencia”.

¿Cómo queda Sudáfrica en sus intenciones de llegar al Mundial 2026?

En las eliminatorias africanas son nueve grupos, donde todos los primeros clasifican de forma directa al Mundial 2026, objetivo que ya lograron Marruecos y Túnez. Sudáfrica estaba líder con 17 puntos y era uno de los equipos que estaba muy cerca de acceder al campeonato del mundo.

Con la quita de unidades, ahora los sudafricanos comparten la primera posición con Benin con 14 puntos cada uno; segundos están Nigeria y Ruanda con 11. Y hasta Lesoto tiene chances matemáticas ya que llegó a 9 a falta de dos fechas. Por la cantidad de puntos sumados hasta el momento, es casi imposible que el segundo de esta zona se meta entre los cuatro mejores segundos que disputarán lugares en el repechaje mundial.

Sudáfrica visitará a Zimbabwe el 10 de octubre y cerrará de local ante Ruanda el 14 del mismo mes. Benin, en tanto, visitará a Ruanda y Nigeria con un fixture que es visiblemente más complejo en la recta final.