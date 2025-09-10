Con el objetivo del Campeonato Uruguayo latente, Pablo Peirano rotará el equipo en el encuentro copero.

Nacional jugará dos veces ante Plaza Colonia en los próximos cuatro días. La primera será este jueves por la noche en el Gran Parque Central por la Copa Uruguay, en el retorno del público tricolor a su casa. El domingo y por el Torneo Clausura ambos equipos se volverán a ver las caras en el estadio Centenario, ya que la decisión de los patablancas fue oficiar como locatarios en Montevideo.

El gran objetivo del tricolor está en conquistar la tabla anual del Campeonato Uruguayo, donde tiene cuatro puntos de ventaja sobre Peñarol, para acceder a la definición del año. Además, espera un traspié del carbonero para ponerse a tiro en el Clausura, aunque está lejos. Por ese motivo, Pablo Peirano priorizará el cotejo del fin de semana y colocará suplentes por la Copa Uruguay.

De no mediar inconvenientes de último momento, el jueves por la noche Nacional iniciará con Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Paolo Calione, Matías de los Santos, Juan Pablo Patiño; Lucas Rodríguez, Mauricio Pereyra, Rómulo Otero; Exequiel Mereles, Cristian Ébere y Gonzalo Carneiro.

Entradas prácticamente agotadas

Teniendo en cuenta que es la vuelta del público al Gran Parque Central luego de los incidentes en la final del Intermedio por la bengala náutica, la directiva tricolor decidió poner precios accesibles y entradas gratis para los socios.

Para el cotejo, que se jugará el jueves a las 20.30, ya están agotadas las tribunas Atilio García, José María Delgado y el codo; además quedan pocas Abdón Porte. Van más de 22.000 entradas vendidas, o canjeadas. La tribuna Héctor Scarone será para la parcialidad de Plaza Colonia. Las localidades se pueden comprar en Nacional.uy.

El último partido de Nacional con público en el Gran Parque Central fue la victoria agónica ante Danubio 3-2 en el Torneo Intermedio. El 20 de setiembre, en la octava fecha del Clausura, la hinchada tricolor volverá a su escenario en el Campeonato Uruguayo cuando el conjunto albo reciba a Liverpool, cotejo que está fijado para las 18.30.