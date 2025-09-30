Brayan Cortés, durante un partido en el estadio Campeón del Siglo (archivo, setiembre de 2025).

El carbonero fue sancionado con una multa económica en el partido frente a Cerro Largo.

El 10 de octubre se jugará un amistoso entre Chile y Perú, dos de las selecciones sudamericanas que no clasificaron al Mundial 2026. Proyectando las eliminatorias a futuro, habrá una nueva edición del clásico del pacífico.

La selección trasandina había reservado al golero de Peñarol, Brayan Cortés, pero al emitir la lista definitiva no estaba incluído el jugador aurinegro. En su lugar, fueron elegidos Lawrence Vigouroux (Swansea City, de Gales), Thomas Gillier (Montreal, Canadá) y el jóven de 20 años Jaime Vargas (Deportes Recoleta, Chile).

Cortés se quedará en Peñarol y podrá estar disponible para el partido de la fecha 11, que será el 11 de octubre a las 18.00 en el estadio Octavio Silvestre Landoni de la ciudad de Durazno, escenario que utilizará Miramar Misiones como locatario. Desde su llegada, el chileno disputó diez encuentros con la casaca aurinegra, recibió nueve goles y mantuvo cinco veces su arco en cero.

El carbonero lidera el torneo Clausura con 22 puntos y le sacó cuatro de diferencia a Boston River que es su inmediato perseguidor. En la anual está cuatro abajo de Nacional: el bolso tiene 69 y el aurinegro 65.

Multa económica para Peñarol

La institución recibió una nueva sanción en el triunfo ante Cerro Largo del sábado pasado y deberá pagar, aproximadamente, 137.000 pesos.

Viene siendo algo recurrente para Peñarol en las últimas fechas. En esta oportunidad, fue por el ingreso de una bandera que superaba las dimensiones permitidas. Además, hubo fuegos artificiales y bengalas en la tribuna Ámsterdam. Vale recordar que el encuentro se disputó en la previa de un nuevo aniversario carbonero.