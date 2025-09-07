Guillermo Reyes, arquero de Plaza Colonia, Matías Arezo, de Peñarol y Juan Hernández, de Plaza Colonia, en el estadio Campeón del Siglo.

Con esta victoria, Peñarol asegura la punta del torneo Clausura, mientras que Plaza Colonia sigue sin ganar y pone en riesgo su permanencia en la primera división.

Carboneros y patablancas se enfrentaron en una noche fría de sábado. Ambos equipos tienen realidades distintas, y los puntos eran fundamentales: para Peñarol, en el objetivo de poder mantenerse en lo alto del clausura; y para Plaza Colonia, en su lucha contra el descenso.

La primera parte del encuentro tuvo una propuesta de juego por ambos equipos, aunque por momentos se tornó entrecortado, con errores y aburrido.

Peñarol dominó la pelota y tuvo más chances de ataque, aunque fueron imprecisas y no generó ningún tipo de peligro para el guardameta Guillermo Reyes. Mientras que Plaza Colonia salió a la cancha con prolijidad y logrando un buen juego defensivo y ofensivo, en el que cerró muy bien los espacios.

Los dirigidos por Diego Aguirre tuvieron movilidad en función de ataque, con buenos cambios y rotaciones en las posiciones. La mayor comodidad fue por el sector derecho, gracias a la velocidad de Javier Cangrejo Cabrera. Sin embargo, luego de su salida por lesión –que preocupa mucho y las próximas horas serán claves para evaluarla– Peñarol perdió peso por esa banda y trasladó el juego hacia el lateral izquierdo.

Maximiliano Silvera, de Peñarol y Haibrany Ruiz Díaz, de Plaza Colonia, en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Ernesto Ryan, Agencia Gamba

Fue el equipo de Sebastián Díaz quien generó la mayor peligrosidad en la primera parte. Hebert Vergara y Álvaro López tuvieron las llegadas más claras, que obligaron al arquero Brayan Cortés a mantenerse atento para, finalmente, quedarse con los balones.

Para el final del primer tiempo, la jugada de mayor peligro por parte del aurinegro llegó tras una pelota larga que encontró a Emanuel Gularte, quien remató alto. Aún así, no generó mucha sorpresa y ambos equipos se fueron al descanso sin goles.

Ya en la segunda parte, Plaza Colonia salió a mantener el empate y rescatar un punto, mientras que el mirasol no podía concretar las jugadas en el área chica.

A los 54 minutos, Ignacio Sosa apareció para asistir a Leo Fernández, tras la presión de Yacouba Meite, y sorprender a Guillermo Reyes, que nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.

Leonardo Fernández, de Peñarol, festeja con sus compañeros su gol a Plaza Colonia, en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Ernesto Ryan, Agencia Gamba

El gol de Fernández aseguró la tranquilidad del equipo y le permitió acomodarse en la cancha, sabiendo que Plaza Colonia tenía que cambiar su juego para poder sumar unidades.

Instantes después, Diego García apareció con un remate que Reyes tapó con claridad. La pelota rebotó y Matías Arezo la mandó a guardar bajo los tres palos, pero el jugador estaba en posición adelantada y toda la jugada quedó invalidada.

Aunque la victoria se la llevó Peñarol, pata blanca no se rindió. Incluso tuvo la chance de empatar con un penal que el árbitro Hernán Heras validó tras revisar una falta sin pelota en el área. Lucas Carrizo lo ejecutó, pero se fue por encima del travesaño para que el tanteador finalizara 1 a 0.

Agustín Ocampo, de Plaza Colonia y Pedro Milans, de Peñarol en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Ernesto Ryan, Agencia Gamba

Ambos equipos tendrán actividad por Copa AUF Uruguay entre semana y nuevamente por el Clausura el fin de semana. Peñarol jugará de local en el Estadio Centenario ante Liverpool el miércoles a las 20.30 horas, y el sábado visitará al negriazul en Belvedere desde las 15.00 horas.

Plaza Colonia hará lo suyo con Nacional: por Copa AUF Uruguay, visitará al tricolor el jueves en el Gran Parque Central a las 20.30 horas, mientras que por el Clausura, lo recibirá el domingo a las 18.00 horas en el Parque Prandi.