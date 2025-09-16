Ramiro Peralta, de Juventud, y Christian Oliva, de Nacional, en el estadio Parque Artigas de Las Piedras por la novena fecha del Torneo Apertura, el 30 de marzo.

En la novena etapa, el carbonero podría jugar con Cerro Largo en Montevideo y Nacional no ir al Parque Artigas de Las Piedras para enfrentar a Juventud.

La Mesa Ejecutiva de la Primera División del fútbol uruguayo oficializó la fijación de la fecha 9, que está proyectada para jugarse entre el viernes 26 de setiembre y el lunes 29.

En esa etapa, Nacional debe visitar a Juventud en Las Piedras y Peñarol a Cerro Largo en Melo. Pedrenses y arachanes son equipos que están en peleas deportivas que pueden afectar a los grandes: los de Canelones se mantienen terceros en la tabla anual y los de Melo son líderes del Clausura junto con el carbonero.

Lo que marca el fixture –y la fijación oficial– puede quedar de lado. El rumor es que Nacional podría jugar con Juventud de Las Piedras en Montevideo a cambio de asegurarle un total de entradas vendidas al pedrense, que representaría un buen empujón económico.

Diego Monarriz, entrenador argentino de Juventud, dijo en Carve Deportiva: “En Uruguay se acostumbra mucho sacarte de los estadios. En Argentina no lo veo: el equipo chico que juega contra un grande de local, se hace sentir por su gente y su cancha. Riestra no pierde hace 24 partidos y les ganó a todos los grandes”.

El director técnico agregó: “Si te dan un palo verde por la localía, bueno, dale; nos vamos todos, nos tiramos todos al agua y nos salvamos. Pero a mí no me importan ni los números ni lo que se maneja. Si estás necesitado, bienvenido; si estás acomodadito, vamos por lo deportivo a pelearles y hacérsela difícil”.

En el mismo sentido se proyecta el encuentro entre Cerro Largo y Peñarol, que podría pasar de Melo a Montevideo sin escalas. La propuesta del carbonero está vinculada a la víspera de un nuevo aniversario mirasol, ya que el encuentro está fijado para el 27 de setiembre.

El presidente arachán, Ernesto Dehl reconoció públicamente en Sport 890 que hubo un planteo para jugar en la capital: “Lo deportivo siempre pesa más que lo económico, aunque el dinero siempre puede servir. En el estadio Centenario podemos vender 15.000 o 20.000 entradas, que son casi 200.000 dólares, pero en el fútbol no hay nada más grande que la gloria”.

Más allá de eso, Dehl esperará a ver qué sucede el próximo fin de semana cuando Cerro Largo visite a Montevideo City Torque: “Siempre sucede esto en el fútbol uruguayo, justo se da que se celebra el cumpleaños de Peñarol, que lo quiere festejar con bombos y matracas. Soy tajante: si llegamos punteros, digo que en un 100% jugamos en el Ubilla, no hay dos opiniones. Si el resultado no es positivo con Torque, habrá que evaluar y consultar con los jugadores, que son los verdaderos protagonistas”.

¿En qué partidos Nacional y Peñarol evitaron jugar de visitantes?

No fueron muchas las veces que Nacional y Peñarol evitaron jugar de visitantes esta temporada. Este tipo de acuerdos entre los grandes y el resto de los clubes suelen hacerse con más asiduidad en la recta final del campeonato, cuando se definen los objetivos del año.

El único que optó por no jugar de local pese a tener un escenario apto por reglamento fue Plaza Colonia en la séptima fecha del Clausura, cuando recibió al tricolor en el Centenario el domingo pasado. En el Apertura había jugado con Peñarol en el estadio Alberto Suppici de Colonia.

Montevideo City Torque, Miramar Misiones, Racing y Progreso no tienen canchas habilitadas para jugar ante carboneros y tricolores. Hay algunas salvedades en el caso de cada club.

Los de Sayago siempre oficiaron de locatarios en el Parque Viera y mantuvieron una coherencia en la decisión, en el Apertura y el Intermedio ante Nacional y en el Clausura frente a Peñarol.

Progreso no tiene habilitado en Parque Paladino, pero en el Apertura colocó una tribuna retráctil para alcanzar el aforo solicitado y recibir al bolso en la fecha tres. En la primera etapa del mismo torneo corto decidió ir al estadio Centenario para enfrentar a Peñarol; por ser el primer partido del año el club de La Teja priorizó lo económico y la posibilidad de vender más entradas.

Miramar Misiones no juega en su escenario y utiliza en Parque Palermo para jugar de locatario. Ante Nacional, en el Apertura, jugó en el Parque Artigas de Las Piedras y en el Intermedio en el Octavio Silvestre Landoni de la ciudad de Durazno. En principio, volverá al escenario duraznense para recibir a Peñarol en el Clausura.

Montevideo City Torque es el equipo más nómade del fútbol uruguayo: hasta el momento fue local en el Centenario, en el Saroldi, en el Franzini y en el Viera. Al tricolor lo enfrentó en el Centenario en el Apertura y en el Viera en el Intermedio; con Peñarol será locatario en la última fecha del Clausura.

El otro partido que se jugó en un escenario que el equipo locatario no suele utilizar fue en la quinta fecha del Apertura, en la que Nacional recibió a River Plate en el Franzini. Ese día el tricolor jugó sin público por una sanción del clásico de la segunda fecha y decidió trasladarse al Parque Rodó por los trabajos que se estaban haciendo en el césped del Gran Parque Central.