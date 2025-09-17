Gustavo Costas, entrenador de Racing, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, el 16 de setiembre.

Los equipos argentinos arrancaron con victoria en los cuartos de final de los torneos continentales; hoy habrá más partidos.

Comenzaron los cuartos de final tanto en la Libertadores como en la Sudamericana. Los partidos del martes fueron en Argentina. En la llave que pudo jugar Peñarol, Racing venció 1-0 a Vélez Sarsfield como visitante.

Fue clave la expulsión al cierre del primer tiempo de Lisandro Magallán en el local. A los diez minutos del complemento convirtió Adrián Maravilla Martínez para darles el triunfo a los de Avellaneda.

El uruguayo Gastón Martirena, como extremo derecho, fue titular en Racing, mientras que Adrián Balboa ingresó sobre el final por el autor del gol. En el equipo perdedor jugó desde el arranque el uruguayo Michael Santos, que fue sustituido a los 67 minutos.

Lanús agónico

Con gol de Marcelino Moreno a los 89 minutos, Lanús le ganó 1-0 a Fluminense. Gonzalo Pérez fue titular en el ganador y, en cambio de uruguayos, fue sustituido por Armando Méndez promediando el segundo tiempo.

Agustín Canobbio fue titular en Fluminense, mientras que Facundo Bernal entró a los 71 minutos y fue amonestado instantes más tarde. Los brasileños tendrán la chance de dar vuelta la serie en Río de Janeiro el próximo martes.

River Plate con Palmeiras se roban la atención

El único partido del miércoles promete buen fútbol entre dos históricos del continente: River Plate espera por Palmeiras, a las 21.30, en Núñez.

Sebastián Boselli sería suplente en el locatario, mientras que Joaquín Piquerez irá desde el arranque en el elenco de San Pablo, que tendrá en el banco a Facundo Torres y Emiliano Martínez. En Uruguay se verá en la pantalla principal de ESPN.

Los de Copa Sudamericana

Habrá dos partidos este miércoles; a las 19.00 Bolívar, de Martín Cauteruccio, recibe a Atlético Mineiro, en encuentro que llegará de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.

A las 21.30, Independiente del Valle chocará ante Once Caldas, en llave que no cuenta con jugadores uruguayos; se verá por ESPN 2.