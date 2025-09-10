El jugador será operado la próxima semana y no volverá a jugar en 2025.

Javier Cabrera salió lesionado en la victoria de Peñarol 1-0 ante Plaza Colonia. Desde el primer momento se temía por algo de gravedad en la rodilla, que se terminó confirmando. El carbonero anunció que los estudios de imagen que se le realizaron al jugador establecieron la rotura de ligamento cruzado anterior.

El floridense volante del aurinegro tiene 33 años y estaba en un gran momento de su carrera, afianzado como uno de los jugadores clave en la estructura de Diego Aguirre. En 2025 jugó 29 partidos, anotó 4 goles y dio 6 asistencias.

La operación será la próxima semana ya que se debe esperar que se desinflame bien la zona afectada; una vez que eso suceda, se coordinará la cirugía. La recuperación será de aproximadamente seis meses, por lo que volverá a la actividad en marzo o abril de 2026.

Cabrera fue el cuarto jugador de Peñarol en sufrir la misma lesión en la presente temporada; anteriormente había sucedido con Eduardo Darias y los juveniles Germán Barbas y Tomás Olase.

El Cangrejo, que tiene contrato con el carbonero hasta el 31 de diciembre de 2026, se formó en Wanderers y jugó en varios equipos del exterior: Recreativo Huelva de España, Argentinos Juniors y Unión de Santa Fe de Argentina, Toluca de México y Melbourne City de Australia.

Peñarol enfrentará a Liverpool a las 20.30 en el estadio Centenario por la Copa AUF Uruguay; Diego Aguirre colocará un equipo alternativo.

La búsqueda del sustituto es complicada

Peñarol mira el mercado para saber si puede encontrar un sustituto de Cabrera. Como el mercado de pases está cerrado, sólo puede contratar a jugadores libres al 1° de setiembre.

Dos nombres que estuvieron en la palestra pública fueron los de Jaime Báez y Diego Laxalt; por ambos hubo sondeos para saber su situación, pero nada formal, y no parecen estar cerca del aurinegro. Báez estuvo el primer semestre en el plantel con buena cantidad de minutos, fue muy criticado por los hinchas y decidió volver a Italia –donde reside su familia– por temas personales; aún no encontró equipo.

Laxalt quedó libre de Dinamo Moscú el 22 de agosto, donde jugó 78 partidos y dio 5 asistencias. En el último encuentro que disputó –el 5 de mayo, en el triunfo 3-1 sobre Samara– jugó 33 minutos. Ese día volvió a jugar en el estadio donde defendió a Uruguay en la victoria 3-0 ante Rusia por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2018.