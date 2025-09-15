Peñarol y Cerro Largo lideran el torneo corto, que tiene a los primeros cinco equipos separados por tres puntos; el tricolor sacó seis en la tabla del año, mientras que Miramar Misiones, Plaza Colonia y River Plate se mantienen en zona de descenso.

Pasó la séptima fecha del Clausura. El Campeonato Uruguayo entró decididamente en la recta final, en la que todos los equipos juegan por los objetivos y los sueños de toda la temporada.

La lucha del último torneo corto quedó al rojo vivo tras el empate 2-2 entre Liverpool y Peñarol en Belvedere. Javier Méndez abrió la cuenta para el carbonero, pero rápidamente lo dio vuelta el negriazul con tantos de Lucas Acosta y Abel Hernández; en el segundo tiempo Maximiliano Olivera lo empató para los de Diego Aguirre, que dejaron puntos valiosos en ambas tablas.

Nacional, con mucho sufrimiento, se quedó con un triunfo necesario ante Plaza Colonia 2-1 en el estadio Centenario. Álvaro López anotó en el primer minuto de juego para los del oeste, pero Maximiliano Gómez, con un doblete, aseguró la victoria y la continuidad de Pablo Peirano, que por momentos dio la sensación de estar en peligro. El tricolor recuperó seis puntos de ventaja en la tabla del año y además se puso a tres en el Clausura. El equipo de Sebastián Díaz está absolutamente complicado; ganó uno de los últimos 20 encuentros en el torneo doméstico y está en zona de descenso en la tabla y fue superado por Miramar Misiones.

El que volvió a la cima del Clausura fue Cerro Largo, que el sábado por la noche disfrutó del triunfo 1-0 sobre Defensor Sporting con el solitario gol de Franco Rossi. El arachán sigue haciéndose fuerte en Melo e igualó la línea de Peñarol.

Otro que cambió de charla es Montevideo City Torque, que lleva seis partidos seguidos sumando y cuatro triunfos en los últimos cinco encuentros. Los dirigidos por Marcelo Méndez se olvidaron definitivamente del descenso: están a dos de los líderes en el torneo corto y a cuatro de zona de copas internacionales. Fue triunfo 1-0 en Las Piedras ante Juventud, con gol de Facundo Silvera en un remate que desvió José Aja y descolocó a Nicolás Rossi, que antes le había atajado un penal a José Neris. En la hora, Franco Torgnascioli fue el héroe del ciudadano al atajarle un remate desde el punto fatídico a Leandro Otormín.

El que no aprovechó fue Boston River, que igualó 0-0 con Racing en su visita a Sayago, en un partido en el que el local hizo más mérito para ganarlo, pero se repitió el resultado de la semana por la Copa Uruguay. El sastre está a un punto de los líderes y sigue siendo el único invicto del certamen.

El descenso al rojo vivo

En la fecha no cambiaron los equipos que están en zona de descenso, pero Miramar Misiones superó la línea de Plaza Colonia, que cada vez que pierde baja demasiado al dividir distinto por llegar de la Segunda División.

El cebrita sacó un gran triunfo 3-0 sobre Wanderers en el Parque Palermo en el cierre de la fecha, con goles de Facundo Silvera, Jorge Ayala y Óscar Díaz, este último de penal. Jonás Luna fue expulsado en el bohemio, que es otro que puede complicarse si no suma a mejor ritmo. Además, si no suma, si se salva va a comenzar comprometido el 2026 en esa lucha.

River Plate y Progreso, dos equipos con foco en la permanencia, igualaron 0-0 en el Saroldi. En el primer tiempo dominó el balón el darsenero, pero las más claras fueron de los tejanos, que obligaron a dos grandes intervenciones de Damián Frascarelli. El complemento fue lo contrario: los dueños de casa tuvieron las mejores chances, pero se encontraron con las manos de Nicolás Gentilio.

Aunque los dos quisieron, ninguno pudo. La igualdad le viene mejor al gaucho, que sumó en tres de los cuatro encuentros que dirigió Leonel Rocco e igualó la línea de Cerro.

Justamente, el albiceleste sucumbió ante la mejor expresión de Danubio en el certamen; los franjeados golearon 5-1 en Jardines, con un primer tiempo soberbio en el que anotaron cuatro goles: dos de Camilo Mayada, uno de Mateo Rinaldi y otro de Sebastián Fernández; en el inicio del complemento, Sergio Núñez cantó la lotería, mientras que el propio Rinaldi anotó en contra para el albiceleste tras un error de Mauro Goicoechea. La visita jugó con diez desde los 34 minutos por la expulsión del goleador Enzo Larrosa, que se perderá el choque clave de la próxima fecha ante Miramar.

