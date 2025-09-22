Diego Aguirre, que llegó el 21 de noviembre de 2023 a Peñarol, pasó al primer lugar en la lista de continuidad en su proceso de trabajo.

Sebastián Díaz dejó de ser el entrenador de Plaza Colonia tras la derrota 6-1 ante Boston River en Florida; los del oeste se mantienen en zona de descenso y se van agrandando las diferencias con los rivales a los que debe alcanzar.

Hay una cifra escalofriante: el equipo coloniense ganó solamente una vez en los últimos 21 partidos por el campeonato uruguayo; fue ante Cerro Largo en Melo por 1-0 en la sexta fecha del torneo Intermedio.

La racha adversa coloca a Plaza Colonia como uno de los equipos más complicados para mantener la categoría, solamente por encima de River Plate, con promedio 0.933 tras haber sumado 28 puntos en 30 partidos. Además, está último en el Clausura con un punto, producto del empate en la segunda fecha ante Wanderers.

Quedan 21 puntos por disputar y debe sumar al menos 12 para soñar con la permanencia. El darsenero será el rival del próximo fin de semana en el partido que irá el domingo a las 11.00 en el parque Juan Prandi. El nuevo entrenador tomará el equipo previo a un encuentro clave para mantener la categoría. En la recta final del torneo a Plaza le queda: River (local), Racing (visita), Progreso (local), Liverpool (local), Juventud (visita), Cerro Largo (local), Danubio (visita).

Sebastián Díaz, quien renunció a su cargo, estaba al mando del patablanca desde el 27 de agosto de 2023 y era el director técnico con más tiempo de permanencia en su cargo. Previo a tomar el rol de entrenador principal, había tenido dos interinatos y también había sido asistente de Eduardo Espinel y Adrián Fernández. En total dirigió 80 encuentros, de los cuales ganó 32, empató 19 y perdió 29. Pese al mal momento en el campeonato uruguayo, Plaza está clasificado a los cuartos de final de la Copa Uruguay y enfrentará a Albion el miércoles 1° de octubre a las 20.30 en el Prandi.

Díaz anunció su salida con un comunicado público que fue replicado por la institución.

Diego Aguirre pasó a ser el entrenador con más permanencia en su cargo en la primera división del fútbol uruguayo

El segundo pasaje en Peñarol de Diego Aguirre comenzó el 21 de noviembre de 2023; llegó en lugar de Darío Rodríguez. Entre torneos locales e internacionales dirigió 103 partidos, de los cuales ganó 66, empató 18 y perdió 19.

Tras la salida de Díaz, el director técnico carbonero pasó al primer lugar de la lista con más permanencia en un club de primera división.

Peñarol con Aguirre, Boston River con Jadson Viera, Cerro Largo con Danielo Núñez, Liverpool con Joaquín Papa, Juventud de Las Piedras con Diego Monarriz y Cerro con Tabaré Silva son los clubes que no cambiaron de entrenador en la presente temporada.

En contrapartida, Wanderers tuvo cuatro técnicos diferentes: arrancó Antonio Pacheco, lo siguió Juan Manuel Martínez, luego asumió Alejandro Apud y actualmente está Daniel Carreño. Danubio, Miramar Misiones, Progreso y River Plate tuvieron tres.