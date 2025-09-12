La fecha de la Segunda División Profesional está liderada por Albion, también protagonista de la Copa Uruguay.

Se juega la fecha 20 de la fase regular de la Segunda División Profesional, en la que Albion es líder con 53 puntos. El pionero se aferra a su chance de ascender, al mismo tiempo que disputará con Plaza Colonia los cuartos de final de la Copa Uruguay.

El equipo de Joaquín Boghossian tiene como perseguidor a Central Español. El palermitano se ubica en posición de segundo ascenso, en el año de su vuelta al profesionalismo. Atenas, que quedó en tercer lugar, aunque comparte puntos con Tacuarembó, abrirá la etapa el sábado, cuando enfrente a La Luz en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, desde las 17.00.

Para la televisión, el palermitano, desde su casa, se medirá con Rentistas por la noche, a las 20.30. Raúl Tarragona, de penal, Fernando Camarda, Santiago Sequeira y Jairo Villalpando sentenciaron la goleada con la que Central Español despachó a La Luz, que se ubica en la última posición de la tabla, para quedar segundo. De esta manera, Central se afirma como candidato. El pionero Albion quiere sostener la punta, pero eso será el domingo frente a Deportivo Maldonado en el Estadio Luis Franzini.

El Pionero, que dirige Joaquín Boghossian, se aferra al primer puesto de la tabla anual, que es la que manda, y al mismo tiempo cosechó una victoria contundente frente a Porongos de Flores 4-0, que lo ubicó en la próxima fase de la Copa Uruguay, donde enfrentará a Plaza Colonia.

El Deportivo Maldonado araña los puestos de playoff y necesita la victoria. Otro que está de moda es Tacuarembó. El equipo de Julio Fuentes enfrentará a Peñarol en su recinto del Goyenola por la Copa Uruguay y aquello moviliza al pueblo. El domingo, en Rivera, se enfrentará en una especie de clásico con Artigas en el estadio Atilio Paiva Olivera, a las 11.00.

Al mediodía del domingo, Rampla Juniors enfrentará a Cerrito en el Estadio Olímpico Pedro Arispe, envuelto en una crisis, hasta puede decirse que ajena. Es que la instalación de la Sociedad Anónima de Foster Gillet al mando del club del Cerro entró en la lista de los malos ejemplos a los que Rampla ya ha estado sometido. Su gente resiste, su historia también. Por la tarde, a las 15.00, en el Parque Palermo, Uruguay Montevideo enfrentará a Oriental de La Paz para cerrar la jornada dominical.

El lunes, a las 15.30, por televisión, Fénix y Colón prometen un partidazo para cerrar la vigésima fecha de la fase regular y ver si los casilleros terminan de moverse. El partido, a disputarse en el Parque Capurro, enfrentará al Fénix local de Ignacio Pallas frente a Colón de Damián Santín. Ambos tienen 38 puntos y quieren romper la paridad para ubicar la tienda en los playoff por el tercer ascenso.

El comunicado de la Mutual

A principios de setiembre, futbolistas y trabajadores de Rampla emitieron un comunicado manifestando la ingrata situación que transitan a partir del arribo de la Sociedad Anónima de Foster Gillet.

Incluso estuvieron a punto de no jugar el torneo por adeudos y pagaron a último momento. Esa situación se extendió y la Mutual emitió un comunicado al respecto:

“Al día de hoy, siguen sin percibir los salarios correspondientes a junio, julio y agosto, lo cual resulta absolutamente inadmisible.

A estos se suma un hecho de extrema gravedad: debido a la falta de aportes a la seguridad social, a pesar de haberse realizado los descuentos correspondientes, los futbolistas perdieron la cobertura de salud Fonasa, debiendo asumir personalmente el costo de su sociedad médica”.

La misiva agrega, además, para concluir: “Exigimos a las autoridades de Rampla Juniors soluciones inmediatas y concretas. A la Asociación Uruguaya de Fútbol, la discusión y la implementación urgente de un Fair Play financiero con reglas claras y de obligatorio cumplimiento”.