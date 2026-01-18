Además del torneo continental, arranca el camino de Uruguay hacia el Mundial de Alemania 2027.

La selección uruguaya de handball comienza este lunes en Asunción, Paraguay, el Torneo Sul Centro Americano, clasificatorio para el Mundial de Alemania 2027, al que accederán las cuatro selecciones mejor ubicadas en la tabla general, que será en formato de todos contra todos, del 19 al 24 de enero, entre Argentina, Brasil, Chile, Perú, la celeste y los locales.

Realidad celeste

Sobre la situación actual del handball uruguayo, el entrenador Héctor Sintas habló con la diaria: “Es un deporte amateur que se juega mucho en las categorías formativas, no tanto en la categoría sénior masculino, y que a nivel de infraestructura tiene muchas carencias”, comenzó diciendo.

Eso afecta directamente la preparación de los torneos. Sintas explicó que la Federación Uruguaya de Handball tiene un proyecto del gimnasio propio, “que ojalá se logre, pero por el momento cuenta solamente con una cancha abierta, en el parque Roosevelt”. “En esta ocasión hemos podido realizar una buena cantidad de entrenamientos, gracias al Colegio Alemán, que accedió a que pudiéramos entrenar en su Sporthalle, lo cual agradecemos profundamente”, explicó.

Uruguay comenzó la preparación física a fines de julio en el centro de alto rendimiento Athlete Growth, a cargo del licenciado Diego Domínguez. A partir del 5 de octubre comenzaron los entrenamientos en cancha, que se llevaron adelante en el Gimnasio Sporthalle del Colegio Alemán.

Lista de deseos

El objetivo real de Uruguay en esta disputa es el acceso al Mundial 2027 en Alemania, para el que hay cuatro plazas en juego. En este contexto, Sintas recordó las experiencias previas del conjunto charrúa: Uruguay finalizó en la quinta posición en el torneo de 2024, por debajo de Brasil, Argentina, Chile y Paraguay, por lo que la selección uruguaya buscará superar esa actuación.

El entrenador comparó el nivel del equipo con el resto de los participantes, teniendo en cuenta que “Argentina y Brasil siempre están por encima del resto de las selecciones de América”, y consideró que Chile se les ha acercado: “Estas tres selecciones tienen casi todos sus jugadores en Europa, en equipos fuertes de España y Francia. Con respecto a Paraguay y Perú, Uruguay está en un nivel similar; esperemos que en la cancha se incline a nuestro favor”, sostuvo.

Para hacer frente a los rivales, la celeste trabajó en ciertos aspectos deportivos que incluyeron todas las fases del juego: “Trabajamos en diferentes tipos de defensa, transición y ataque posicional ante posibles situaciones, porque el equipo debe estar preparado para poder llevar adelante las situaciones que se nos presenten, sobre todo ante las selecciones que estén a nuestro alcance”, manifestó.

Sobre la integración del equipo, el DT confesó estar muy conforme con la fusión que hay entre jugadores de gran experiencia, que militaron o lo hacen actualmente en el exterior, y otros que tendrán en esta ocasión su primera participación internacional, porque “los jóvenes aportan esa frescura e intensidad característica, y los que tienen más experiencia, además de la intensidad, marcan los tiempos del equipo cuando hay que acelerar o cuando hay que manejar los tiempos de los partidos, por lo que se han complementado muy bien”, contó.

En cuanto a la estrategia para alcanzar los objetivos, Sintas centra su trabajo en los valores del grupo: “Es un deporte de equipo y por eso lo que tenemos que lograr, tanto jugadores como cuerpo técnico, es que el equipo se destaque”, afirmó. De todas formas, aclaró que le importan las individualidades: “Tenemos dos muy buenos pivotes como Gabriel Chaparro, que es el capitán, y Bruno Méndez, además de tres jugadores que juegan en el exterior: Felipe González y Cristian Rostagno, que están en España, y un jugador en Córdoba, Joaquín Tapia”, analizó.

“A ellos se suman los armadores Alfonso de Rossa, Diego Falabrino, Giovanni Capello y Maxi de Agrela, de muy buen rendimiento. En el arco se destacan Felipe Navarrete y Juan Anandez. Estoy muy conforme con todos los integrantes del equipo, incluso los jugadores que no quedaron en el grupo que viaja al torneo siguen entrenando, demostrando una adhesión a la celeste que es para destacar”, agregó.

Los protagonistas

Tal como lo describió, Joaquín Tapia es una de las novedades de esta convocatoria: uruguayo que vive en Córdoba y allí practica la disciplina.

Tapia contó a la diaria que su citación a la selección se dio luego de que en Córdoba se jugara el Nacional A de clubes con equipos de Buenos Aires, Mendoza y del sur de Argentina. “Sintas me llamó porque lo estuvo mirando y me dijo que quería que formara parte de este nuevo proceso de selección. Ya había habido un contacto previo, en algún Sur Centro de clubes, pero este fue el primer llamado”, dijo.

“Es una alegría inmensa para mí en lo personal, y también para mi familia, porque hay un gran esfuerzo detrás de todo esto. No hay nada más lindo que vestir la camiseta de tu país, y que haya llegado la citación es un sueño ya cumplido”, confesó.

Al sumarse, Tapia se encontró con un equipo “totalmente increíble”. “Se portaron de diez conmigo desde el primer día, me hicieron sentir parte del grupo enseguida, hicieron muy fácil mi adaptación. Estoy muy contento por cómo me recibieron, tanto mis compañeros como el staff y cuerpo técnico”, agregó. “En cuanto a las expectativas, son las que compartimos todos. Volver con la clasificación al Mundial sería una locura; soñando un poco más, me encantaría meterme en un podio”, finalizó.

Cinta intacta

El capitán Chaparro palpitó el inicio de la justa: “Llegamos bien, con casi 40 entrenamientos arriba; finalizamos la preparación con muy buenas sensaciones. El grupo está súper unido, cada uno de los integrantes ha estado muy comprometido durante todo el proceso, algo que nos dio un volumen y una intensidad muy altos”, dijo a la diaria.

Sobre el objetivo de clasificar al Mundial, sostuvo que es “alcanzable”, y que si bien “nos tocó perder con Paraguay en la edición anterior”, reconoció que fue “haciendo un muy mal partido”, por lo que “es nuestro deber revertir esa situación, y trabajando sobre ello, con análisis y entrenamiento, se puede lograr”, analizó.

Por otro lado, habló de lo que significa para él volver a representar a Uruguay, siendo su séptimo clasificatorio al Mundial: “Representar a Uruguay es lo más lindo que le puede pasar a un deportista en su carrera, y tras 14 años ininterrumpidos la ilusión sigue siendo la misma, pero ahora con la responsabilidad de contagiar esa ilusión y volcar toda la experiencia para los más jóvenes”.

Hablando de su actualidad deportiva, se mostró muy reconfortado por haber conseguido el último título federal con Pontevedrés: “Fue algo muy emocionante porque fue la primera vez que salí campeón, además de lo lindo de haber vuelto a jugar con el equipo que me formó y con mis amigos. A su vez, que en la selección seamos ocho integrantes del equipo habla del trabajo que venimos haciendo”, sostuvo.

Juventud y futuro

Santiago Raña, uno de los jugadores más jóvenes del torneo, pero con vasta experiencia internacional por su participación en el Sudamericano, Mundial y Panamericano de la categoría júnior, se mostró muy emocionado con su primera actuación en la categoría absoluta; contó a la diaria que su citación es “fruto del trabajo, el esfuerzo y la constancia”. “Después de un buen 2025, con Mundial y Panamericano, que confíen en mí para estar en la selección mayor es un orgullo grande y, sin dudas, una motivación para seguir creciendo”, asintió.

Para Raña, el handball es “esencial” en su vida; “forma parte de mi día a día y me hizo crecer como jugador y como persona”, sostuvo. “El handball, y más concretamente Pontevedrés, club en el que juego y mi segunda familia, me dio la mayoría de mis amigos, por lo cual siempre voy a estar agradecido”, agregó.

En cuanto a sus expectativas, contó que son “seguir evolucionando como jugador, aprovechar oportunidades y sumar experiencias para poder consolidarme en la selección mayor. También me gustaría mucho tener una experiencia jugando en el exterior”, finalizó.

Días y horarios de los partidos de Uruguay DÍA HORA PARTIDO Lunes 14.00 Uruguay-Chile Martes 15.30 Uruguay-Brasil Miércoles 20.30 Uruguay-Argentina Viernes 20.30 Uruguay-Paraguay Sábado 15.30 Uruguay-Perú

El plantel celeste Felipe González (Sant Joan Despí, España)

Cristhian Rostagno (Club Esplugues de España)

Joaquín Tapia (Universitario Córdoba, Argentina)

Juan Anadez (Colegio Alemán)

Felipe Navarrete (Colegio Alemán)

Alfonso de Rossa (Colegio Alemán)

Matías Echeverry (Colegio Alemán)

Sebastián Razaboni (Colegio Alemán)

Bruno Borba (Pontevedrés)

Giovanni Capello (Pontevedrés)

Gabriel Chaparro (Pontevedrés)

Diego Falabrino (Pontevedrés)

Facundo Lima (Pontevedrés)

Manuel López (Pontevedrés)

Bruno Méndez (Pontevedrés)

Santiago Raña (Pontevedrés)

Maximiliano de Agrela (Scuola Italiana)

Amaru Fernández (Unión SRS) CUERPO TÉCNICO Héctor Sintas (entrenador)

Manuel Adler (entrenador)

Diego Domínguez (preparador físico)

Andrea Beltrán (doctora)

Juan Pablo Zaragoza (fisioterapeuta)

Nicolás Sintas (analista de video)

