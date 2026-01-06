Yan Diomande, de Costa de Marfil, y Cyriaque Irie Bi, de Burkina Faso, durante el partido de octavos de final de la Copa Africana de Naciones en el Gran Estadio de Marrakech.

Entre viernes y sábado se sabrá quiénes serán los semifinalistas; los candidatos siguen en carrera.

La Copa Africana de Naciones 2025-26 pasó la llave de octavos de final y se cerró este martes con los últimos dos clasificados: Argelia y Costa de Marfil. El torneo, que se está desarrollando en Marruecos, ahora entrará en la recta final con unos cuartos de final que prometen.

Los últimos clasificados

Argelia supero a República Democrática del Congo 1-0. Fue un partido parejo y cerrado, cosa que quedó evidente en los 90 de juego: 0-0 y al alargue. Precisamente, la selección argelina consiguió la clasificación a cuartos de final con un tanto agónico en la prórroga. El joven Adil Boulbina, uno de los seis que entraron desde el banco, rompió la igualdad al minuto 118 con un derechazo al ángulo que superó al arquero congoleño Lionel Mpasi-Nzau y desató la euforia en el estadio de Rabat.

Costa de Marfil, por su parte, logró la clasificación por goleada, imponiéndose 3-0 ante Burkina Faso en Marrakech. El extremo Amad Diallo abrió el marcador a los 20’, y el mismo Diallo asistió a Yan Diomandé para que aumentara la ventaja a los 32’. Cuando el partido se iba, Bazoumana Touré cerró la goleada en el minuto 87, sentenciando una noche en la que los campeones vigentes dominaron con autoridad y eficacia ofensiva.

Así los cuartos

Los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones prometen cruces picantes, con potencias históricas cara a cara. Malí y Senegal abrirán la ronda –viernes, 13.00 de nuestros relojes por Claro Sports– en un partido al que llegan muy igualados, mientras que Camerún y Marruecos –viernes, 16.00– se cruzarán en uno de los choques más atractivos de la fase, y del torneo, entre selecciones que ya saben lo que es jugar instancias definitorias. Marruecos, además, correrá con el apoyo de su gente, que busca su segundo título continental tras el conseguido en 1976.

El sábado será el turno de otros dos enfrentamientos: Argelia vs. Nigeria, un clásico del continente que mezcla nombres pesados y equipos duros, y Egipto vs. Costa de Marfil, un partido entre campeones que arrastra historia, figuras y la presión de llegar señalados como candidatos.