Sin mayores sorpresas, ya hay cuatro selecciones clasificadas; lunes y martes se cierra la fase.

La Copa Africana de Naciones 2025-2026, que se está disputando en Marruecos, ya empezó con la fase eliminatoria, en este caso los octavos de final. Con algunas llaves ya resueltas y otras por disputarse lunes y martes, se perfila un cuadro de cuartos de final con más candidatos o potencias que sorpresas.

Los que ya están en cuartos

Senegal, potencia del continente y una de las nueve selecciones que clasificaron por África al Mundial 2026, fue quien inauguró los octavos de final, en su caso venciendo con autoridad, 3–1, a Sudán. Si bien los sudaneses sorprendieron adelantándose en el marcador al minuto 6, la reacción senegalesa llegó a la media hora con el empate y antes de irse al descanso pasaron 2-1; el tercer gol, a los 77, selló la clasificación.

En Casablanca, Malí y Túnez protagonizaron una llave dramática: los tunecinos hicieron el gol a los 88 y prácticamente festejaban la clasificación, pero Malí igualó de penal en el 90+6. Con el envión anímico que significó el empate in extremis, Malí estuvo más certero en los penales y avanzó tras ganar 3-2 en la tanda.

El anfitrión, Marruecos, hizo los deberes pero ganó apenas. Los marroquíes se metieron entre los ocho mejores al vencer 1–0 a Tanzania en Rabat, en un partido trabado y de pocas concesiones, lejos de lo que se suponía, una goleada de los locales. Brahim Díaz, compañero de Federico Valverde en Real Madrid, fue el autor del único tanto del encuentro.

Camerún, otro grande continental, segundo máximo ganador, con cinco copas, pasó sufriendo. Iba ganando cómodo 2-0 ante Sudáfrica, pero el descuento a los 88 de los sudafricanos puso a los cameruneses contra las cuerdas, que la terminaron sacando para cualquier lado y pidiendo la hora.

Lo que falta jugar

Con cuatro llaves ya resueltas, los octavos de final se resolverán entre lunes y martes, con dos partidos por jornada.

Egipto, siempre candidato y máximo ganador histórico del torneo africano –tiene siete títulos–, este lunes a las 13.00 de nuestros relojes deberá confirmar su jerarquía ante Benín, una selección que llega sin demasiada presión y con la ilusión de dar uno de los grandes golpes de la edición. Tres horas más tarde, a las 16.00 Nigeria chocará con Mozambique en un cruce al que los nigerianos llegan como claros favoritos.

Argelia y República Democrática del Congo protagonizarán uno de los cruces más atractivos de octavos, con dos equipos cargados de talento individual y buena cuota goleadora; irán el martes a las 13.00. El último partido de octavos será a las 16.00 de ese mismo martes, cuando Costa de Marfil y Burkina Faso se crucen en Marrakech (todos los partidos se ven por la señal de Clarosports).

Así irán los cuartos de final

Con los resultados ya sabidos, los cuartos de final arrancarán el viernes a las 13.00 con un duelo que promete: Senegal vs. Malí, en Tánger, un choque entre dos equipos poderosos y de gran potencia física. Marruecos, en tanto, tendrá un enfrentamiento durísimo con Camerún (16.00), dos candidatos al título.

De las llaves que quedan por jugarse, el ganador de Egipto–Benín se topará con el que pase de Costa de Marfil–Burkina Faso, mientras que del otro lado del cuadro se medirán los ganadores de Nigeria–Mozambique y Argelia–RD del Congo.