Christ Inao Oulai, de Costa de Marfil, y Guelor Kanga, de Gabón, en un partido por la Copa Africana, el 31 de diciembre de 2025, en Marruecos.

Se jugó la última fecha de la fase de grupos y el sábado comenzarán los partidos sin revancha; el gobierno de Gabón disolvió la selección de su país por “actuación vergonzosa”.

Se jugó la última fecha de la fase de grupos de la Copa Africana de selecciones. No hubo grandes sorpresas: Mozambique, Sudán, Benín y Tanzania clasificaron a octavos de final como mejores terceros.

El sábado comenzarán los octavos de final, en los que el que gana sigue y el que pierde se despide del torneo que se está disputando en Marruecos y que se extenderá hasta el 18 de enero.

Abrirán el fuego Senegal y Sudán a las 13.00, y Túnez y Malí jugarán a las 16.00 en uno de los mejores enfrentamientos de esta fase. El domingo, a las 13.00, el local Marruecos va con Tanzania, mientras que a las 16.00 habrá otro lindo partido: Camerún-Sudáfrica.

El lunes, a las 13.00, Egipto va con Benín, y a las 16.00, Nigeria chocará ante Mozambique. El martes se cierra la etapa de octavos de final: a las 13.00, Argelia va con Congo y a las 16.00, Costa de Marfil chocará con Burkina Faso, en otro encuentro de pronóstico reservado.

Todos los partidos se podrán ver gratuitamente en Uruguay por Claro Sport en todas sus plataformas: en la aplicación, la página web o en el canal de Youtube.

Crisis en Gabón

Gabón le iba ganando 2-0 a Costa de Marfil en la última fecha. Pese a sus dos derrotas iniciales, ese triunfo podría haberlo colocado en el lote de los mejores terceros. Pero perdió 3-2 porque los marfileños hicieron tres goles en seis minutos.

Tras el partido y al culminar la competencia sin unidades, el Ministerio de Deportes de Gabón, con el apoyo de todo el gobierno, disolvió la selección de su país por “actuación vergonzosa”. También fue destituido el cuerpo técnico, encabezado por Thierry Mouyouma, y fueron sancionados Pierre Emerick Aubameyang y el capitán, Bruno Manga.

Por el momento no se sabe cómo continuará la historia de la selección del país africano, que no clasificó al Mundial 2026 y no tiene competencias oficiales para este año, más allá de los amistosos que pueda coordinar por fecha FIFA.