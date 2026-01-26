La celeste comenzó venciendo 3-2 a Ecuador en el torneo que se está disputando en Paraguay.

La cuarta edición de la Copa América de Futsal 2026 se está desarrollando en la ciudad de Luque, Paraguay. El torneo comenzó el 24 de enero y se extenderá hasta el 1° de febrero. Todos los encuentros se están jugando en el COP Arena Óscar Harrison, con capacidad para 3.300 espectadores.

Uruguay debutó con un buen triunfo 3-2 ante Ecuador. Camilo García puso en ventaja a los dirigidos por Gabriel Di Simone, empujando la pelota sobre la línea. Tras el empate ecuatoriano, volvió a desnivelar Diego Defiore con un gran remate a la salida de un tiro de esquina. En un segundo tiempo de locos, el marcador volvió a quedar igualado, pero un derechazo de Brandon Díaz desniveló la balanza definitivamente para los uruguayos, que esta vez vistieron de blanco.

El grupo A está muy parejo. Uruguay tuvo fecha libre en la segunda fecha y hoy volverá a escena para enfrentar a Argentina, en un partidazo que está programado para las 19.30.

Argentina, Perú, Paraguay y Uruguay tienen todos 3 unidades, aunque argentinos y uruguayos solamente disputaron un encuentro. Ecuador perdió los dos encuentros que jugó. En el marco de la tercera fecha, chocarán Perú y Ecuador a las 17.00.

En el grupo B lidera Brasil con 4 puntos, tienen 3 Chile y Venezuela, 1 punto tiene Colombia y cierra Bolivia sin sumar. Colombia y Bolivia abrirán la jornada a las 12.00, mientras que Venezuela y Chile chocarán a las 14.30.

Todos los partidos se pueden ver en Uruguay por DSports y su plataforma digital DGo.

Formato del torneo

Los dos mejores de cada grupo clasificarán a semifinales por el título y jugarán ded forma cruzada: el primero del grupo A con el segundo del grupo B y viceversa. También habrá un encuentro para determinar las colocaciones alternativas del certamen. Habrá un cotejo entre los últimos de cada zona para definir el noveno lugar, mientras que tercero y cuarto avanzarán a semifinales por el quinto puesto.

Plantel de Uruguay

.