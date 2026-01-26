La cuarta edición de la Copa América de Futsal 2026 se está desarrollando en la ciudad de Luque, Paraguay. El torneo comenzó el 24 de enero y se extenderá hasta el 1° de febrero. Todos los encuentros se están jugando en el COP Arena Óscar Harrison, con capacidad para 3.300 espectadores.
Uruguay debutó con un buen triunfo 3-2 ante Ecuador. Camilo García puso en ventaja a los dirigidos por Gabriel Di Simone, empujando la pelota sobre la línea. Tras el empate ecuatoriano, volvió a desnivelar Diego Defiore con un gran remate a la salida de un tiro de esquina. En un segundo tiempo de locos, el marcador volvió a quedar igualado, pero un derechazo de Brandon Díaz desniveló la balanza definitivamente para los uruguayos, que esta vez vistieron de blanco.
El grupo A está muy parejo. Uruguay tuvo fecha libre en la segunda fecha y hoy volverá a escena para enfrentar a Argentina, en un partidazo que está programado para las 19.30.
Argentina, Perú, Paraguay y Uruguay tienen todos 3 unidades, aunque argentinos y uruguayos solamente disputaron un encuentro. Ecuador perdió los dos encuentros que jugó. En el marco de la tercera fecha, chocarán Perú y Ecuador a las 17.00.
En el grupo B lidera Brasil con 4 puntos, tienen 3 Chile y Venezuela, 1 punto tiene Colombia y cierra Bolivia sin sumar. Colombia y Bolivia abrirán la jornada a las 12.00, mientras que Venezuela y Chile chocarán a las 14.30.
Todos los partidos se pueden ver en Uruguay por DSports y su plataforma digital DGo.
Formato del torneo
Los dos mejores de cada grupo clasificarán a semifinales por el título y jugarán ded forma cruzada: el primero del grupo A con el segundo del grupo B y viceversa. También habrá un encuentro para determinar las colocaciones alternativas del certamen. Habrá un cotejo entre los últimos de cada zona para definir el noveno lugar, mientras que tercero y cuarto avanzarán a semifinales por el quinto puesto.
Plantel de Uruguay
