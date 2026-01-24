El sastre empató 2-2 con el equipo juvenil del carbonero y fue más efectivo desde los 12 pasos; en Peñarol, Brandon Álvarez volvió a ser figura con un doblete.

Boston River es finalista de la Copa de la Liga AUF, y se enfrentará por el título del torneo amistoso oficial a Progreso, que el jueves eliminó a Nacional. La semifinal, como casi todos los juegos de este torneo, se definió por penales, después del 2-2 en el tiempo reglamentario.

El carbonero y el sastre jugaron uno de los partidos más entretenidos de la Copa de la Liga. Peñarol, que volvió a jugar con un equipo combinado de juveniles de tercera y de cuarta, y que una vez más tuvo al técnico de la tercera, Julio Mozzo, como conductor, pareció haber cobrado ritmo y confianza después de las primeras presentaciones, y tuvo muy buenos pasajes en la noche del Parque Viera.

Gastón Ramírez, de Boston River, luego de convertir su gol. Foto: Javier De Souza

Una de las apariciones estelares que tuvo la tercera de Peñarol en este torneo fue Brandon Álvarez, delantero de 18 años que mostró mucha calidad y también eficacia goleadora. Después de anotar el gol a Racing que le dio a Peñarol el pasaje a esta semifinal, en la noche del viernes hizo los dos goles de su equipo, el segundo de ellos tras una enorme jugada personal, con enganche y definición dentro del área.

Con ese gol, promediando el primer tiempo, Peñarol daba vuelta el resultado, después de haber empezado perdiendo por una pelota que jugaron mal y perdieron en la salida, a los 15 del primer tiempo, y que le quedó a Gastón Ramírez para que con una linda definición picadita cumpliera con la inexorable ley del ex.

Luciano Gonzalez, de Peñarol. Foto: Javier De Souza

Álvarez empató pocos minutos después tras una jugada que inició –al igual que el segundo gol– con un pase profundo por la derecha, y una buena incursión de Luciano González. Tras una falla del fondo de Boston River, la pelota le llegó a Álvarez, que estaba solo y definió muy bien, de primera, contra el primer palo. Boston River igualaría el marcador una vez más sobre el final del primer tiempo, con gol de penal de Alexánder González, tras una clara falta de Rodrigo Álvez, otro de los grandes valores juveniles que mostró Peñarol en el torneo.

Boston River, que en esta pretemporada se prepara también para la competencia internacional en la Copa Sudamericana, mostró tal vez un poco menos de lo que uno espera para un equipo ya más consolidado que jugó ante juveniles de tercera y cuarta. Pese a nombres de peso, como el ya mencionado Ramírez, el equipo cuya dirección técnica asumió Israel Damonte tuvo muchas dificultades para elaborar juego y generar peligro ante el arco defendido por Leandro Díaz, el arquero carbonero también de buen torneo.

Rafael Haller y Andrés Romero. Foto: Javier De Souza

En los penales hubo una vez más numerosos fallos por parte del carbonero. El arquero de Boston River, Bruno Antúnez, atajó dos y así el sastre pasó a la final, aunque tras un partido en el que por momentos se vio superado, lo cual, más allá de la derrota, puede dejar tranquilos a los gurises de Peñarol.

La final de la Copa de la Liga AUF entre Boston River y Progreso se juega el domingo, en principio, en el Silvestre Octavio Landoni de Durazno.