El encuentro entre Progreso y Boston River se disputará el próximo jueves a las 20.00 en el Parque Viera.

El primer título de la Copa de la Liga lo definirán Progreso y Boston River. El ganador, además del trofeo, se hará acreedor de 100.000 dólares para uso de infraestructura, un premio interesante para clubes en desarrollo.

Una vez que ambas instituciones clasificaron a la final, se pusieron de acuerdo en no viajar a Durazno. La final estaba pactada para el próximo lunes en el estadio Silvestre Landoni. La Mesa Ejecutiva encabezada por Álvaro Rivero aceptó el pedido y buscó soluciones. Finalmente, el encuentro decisivo será el próximo jueves, a las 20.00, en el Parque Alfredo Víctor Viera.

Para respetar el compromiso con la Intendencia de Durazno, los equipos implicados acordaron llevar un encuentro de convocatoria al Landoni durante el campeonato uruguayo de primera división, por lo que harán de local con Peñarol o Nacional en ese escenario, salen ganando todas las partes.

Justamente, Progreso y Boston River eliminaron de la primera edición de la Copa de la Liga a tricolores y carboneros, respectivamente. En ambos casos por definición desde el punto del penal. Los tejanos dominaron a los de Jadson Viera en el segundo tiempo y tuvieron a Andrés Mehring como figura en la tanda, mientras que el sastre dejó alguna duda defensiva ante los juveniles aurinegros, en un encuentro que fue entretenido de ver y donde sobresalió Bruno Antúnez atajando penales.

Se lo tomaron en serio

Tanto Boston River como Progreso jugaron la Copa de la Liga con futbolistas que van a ser parte activa de la temporada de primera división y los juveniles que mecharon están entrenando en los planteles principales de ambos equipos.

Los de La Teja vencieron por penales a Defensor Sporting, luego le ganaron 1-0 a Juventud de Las Piedras y, otra vez desde el punto, eliminaron a Nacional. Solamente recibió un gol el equipo de Leonel Rocco, que hizo dos de pelota parada.

Boston River mostró su mejor versión en el debut frente a Danubio, que jugó con muchos juveniles. Luego, sumó empates ante Albion y Peñarol en partidos que ganó por penales. Es un equipo con gol y jugadores de calidad en ofensiva que todavía no logró mostrar solidez atrás.