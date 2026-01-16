El equipo que dirige Jadson Viera tiene dos amistosos este sábado; el plantel principal enfrentará a Danubio de mañana y a puertas cerradas.

La intensa actividad de verano continúa este fin de semana para Nacional, que tiene dos amistosos fijados para el sábado. De manera más informal y a puertas cerradas, en la mañana el tricolor recibirá a Danubio —eliminado de la Copa de la Liga en su debut ante Boston River— en Los Céspedes, a las 9:30.

En este partido de práctica, Jadson Viera va a probar un equipo con la base titular que se perfila para la temporada, y se prevé que puedan tener sus primeros minutos algunos de los refuerzos recién llegados [https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2026/1/todas-las-altas-del-mercado-de-pases-2026/], como Tomás Verón Lupi y Maximiliano Silvera.

Por este motivo, el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga AUF, que disputará ante Cerro Largo en el Saroldi la misma noche del sábado, tendrá una vez más a los juveniles de la cantera del club como protagonistas, como lo fue en el debut del tricolor en el torneo ante Deportivo Maldonado.

Equipo parecido pero con alguna variante ante Cerro Largo

El arquero Ignacio Suárez, de 23 años, quien ya acumula cierto rodaje en Primera División, fue una de las figuras en el pasaje de Nacional a cuartos de final, tapando dos penales en la definición tras el empate sin goles en los 90’. En la juvenil oncena hubo también otros futbolistas ya regulares en el primer equipo de la última temporada, como el central Paolo Calione y el extremo Exequiel Mereles, pero la completaron juveniles que debutaron en primera y buscan ganarse la consideración del DT, que ha privilegiado en este torneo la prueba de potenciales talentos que podrían ingresar en la rotación del equipo.

Una excepción fue la aparición de Agustín Vera, extremo o volante ofensivo de 22 años que llegó para esta temporada desde River Plate, y ante los fernandinos jugó de enganche en su debut oficial con la camiseta tricolor. También jugó en el lateral derecho el colombiano Hayen Palacios, que sería en principio el único cambio que haría el técnico para enfrentar a Cerro Largo, ya que tiene un pie afuera del club. Palacios llegó al equipo el año pasado pero casi no sumó minutos y ahora Nacional le busca la salida, que parecería ser rumbo a Brasil, en una negociación en la que también interviene Athletico Paranaense, dueño de su ficha.

Nacional juega contra Cerro Largo en el Saroldi el sábado a las 20.00. Las entradas se pusieron a la venta este viernes con precios de 250 pesos para socios y 350 las generales. Será el partido que da inicio a los cuartos de final de la Copa de la Liga, que continuará el domingo, con Boston River ante Albion a las 19.00 en el Parque Palermo, y Juventud frente a Progreso en el Saroldi a las 21.30. El lunes 19 se cierran los cuartos con el choque entre Peñarol y Racing, en el Parque Viera.