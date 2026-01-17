Gregorio Almeida, de Lavalleja, y Kevin Torena, de San José, por la 21ª Copa Nacional de Selecciones, en el estadio Casto Martínez Laguarda, en San José (archivo , abril de 2025).

Mientras el Litoral Norte va por su segunda fecha, el resto de confederaciones inician su viaje de 2026.

La Copa Nacional de Selecciones pica redonda por todo el país. Tras el inicio, el fin de semana pasado, con la primera fecha del Litoral Norte, este finde se estrenará el resto de confederaciones, Litoral, Sur y Este, a la vez que los litoraleños norteños irán por su segunda jornada. La Organización del Fútbol del Interior (OFI) y el campeonato del interior en su máximo esplendor.

Segunda etapa en el norte

Como el año pasado, el Litoral Norte tiene un formato bastante singular, diferente al del resto de las confederaciones. Se arma una sola serie con las cinco selecciones, Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó, y disputan una rueda todos contra todos. Sólo cinco fechas y se divide la historia: el último queda eliminado y los restantes se cruzan en semifinales, primero contra cuarto y segundo contra tercero.

En la fecha inicial ganaron Artigas y Rivera: los artiguenses lo hicieron de locales, 3-1 sobre Tacuarembó, mientras que los riverenses se impusieron 1-0 de visita a Paysandú. Por su parte, Salto tuvo fecha libre. Para esta segunda etapa, que se jugará íntegramente hoy, Paysandú volverá a ser local en el Parque Artigas, en este caso para recibir a Artigas desde las 21.45. Salto debutará visitando a Tacuarembó en el estadio Goyenola a las 21.30.

El viejo Litoral

El torneo fundador del campeonato de fútbol del interior tiene dos series: en la A jugarán Young, Fray Bentos, Mercedes y Nueva Palmira; la B la disputarán Bella Unión, Vichadero, Guichón y la Liga Agraria de Salto. Se juega todos contra todos, a dos ruedas por serie. Los dos primeros de cada lado avanzan a semifinales y se cruzan 1A vs. 2B y 1B vs. 2A.

Todos los partidos se juegan hoy y son los siguientes: Mercedes, en su remozado estadio Luis Köster (21.15), tendrá la visita de la siempre difícil selección de Young, en tanto que Fray Bentos y Nueva Palmira se medirán en el Parque Liebig’s (22.00), en ambos casos por el grupo A. Por el B, Ligas Agrarias y Bella Unión se enfrentarán en el estadio Juan José Vispo Mari (21.45), mientras que en el estadio Municipal de Guichón el combinado local esperará a Vichadero (22.00).

Este campeonato

El campeonato del Este tendrá tres grupos, dos con cuatro selecciones y el restante con tres. Los grupos con cuatro equipos jugarán a dos ruedas; el de tres tendrá fechas libres por obvias razones, pero, por otro lado, tendrá un sistema de corrección de puntajes para equilibrar con el resto de los grupos. En la serie 1 están Liga Mayor de Maldonado, Treinta y Tres, Canelones del Este y Río Branco; en la serie 2 juegan Lavalleja, Zona Oeste de Maldonado, Santa Clara de Olimar y José Pedro Varela; y en la 3 están Cerro Largo, Rocha y Chuy.

Por el grupo A, en el Centro de Empleados de Comercio, Treinta y Tres será local frente a Canelones del Este (22.00), a la vez que, en el Parque Domingo Uría, Río Branco será local ante la Liga Mayor de Maldonado (21.00); en el B, también hoy, los choques serán Zona Oeste de Maldonado-Santa Clara de Olimar en el estadio Abbadie (21.45) y José Pedro Varela-Lavalleja en la cancha de los del interior del departamento (21.15); por último, en el grupo C, el único partido será hoy (21.15) entre Cerro Largo y Rocha en el estadio Germán Baldassini. Chuy cumplirá la fecha libre.

Vientos del sur

El Campeonato del Sur tendrá, al igual que el del Este, tres series: A: Florida, Casupá y Canelones; B: San Gregorio de Polanco por Tacuarembó Interior, Durazno, Sarandí del Yi y Flores; y C: San José, Ecilda Paullier, Colonia y Federación de Colonia. Pasarán a cuartos de final los dos primeros de cada serie.

El cronograma de juegos tendrá un partido en el grupo A, que será entre Florida y Canelones en el Campeones Olímpicos, hoy a las 22.00. Por el B, el Silvestre Landoni será el recinto donde se midan Durazno y San Gregorio de Polanco (21.45), mientras que en el Juan Ramón Carrasco jugarán Sarandí del Yi y Flores (22.00); por último, en el C se dará el estreno del actual campeón del interior, San José, que mañana a las 22.00 recibirá a Ecilda Paullier en el estadio Adelaido Camaiti. Antes, hoy a las 22.00, en el Suppici se enfrentarán las dos Colonia, la capitalina y la federación del interior departamental.