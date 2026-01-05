En el Maroñas se celebrará la jornada más importante del calendario hípico uruguayo: el Gran Premio Ramírez, clásico del 6 de enero. El evento internacional contará con la presencia estelar del jinete italiano Frankie Dettori, quien incluyó esta fecha como parte de su gira de despedida por el continente sudamericano.

La gran cita del turf uruguayo vuelve a escena. Si bien el atractivo principal de la fecha será el Gran Premio José Pedro Ramírez, la jornada turfística incluirá 17 carreras, entre las cuales también se destacan otros tres grandes premios: el Pedro Piñeyrúa, el Ciudad de Montevideo-Presidente Jorge Batlle y el Gran Premio Maroñas.

Las instalaciones del Hipódromo de Maroñas abrirán sus puertas al público a partir de las 11.00, dando inicio a la actividad oficial con la primera competencia, que será una hora después.

El programa clásico comenzará a las 15.40 con la corrida del Piñeyrúa sobre una distancia de 1.600 metros. Posteriormente, a las 17.50, será el Ciudad de Montevideo, una de las pruebas de fondo más importantes para yeguas, sobre 2.000 metros.

El evento central y máxima atracción de la reunión, la 128ª edición del Ramírez, tendrá su largada a las 20.40. La mítica carrera sobre 2.400 metros definirá al mejor exponente de la región en la pista. Finalmente, el encuentro cerrará a las 21.50 con la prueba de velocidad, el Premio Maroñas, que se disputará sobre el kilómetro de arena.

No solo por el Ramírez

El Ramírez presenta un lote de diez competidores tras confirmarse la baja de Campeón Avenue. El potrillo Obstacle, reciente ganador del Gran Premio Nacional de Maroñas, parte como la figura central en lo que podría ser su última actuación en pistas uruguayas. El lote de retadores lo completan Pluto, Mucho Loco, Native Extreme, Turbo Ship, Cuento Marista, Universal Horse, Zelenski, Huracán y Quixote.

Otro de los atractivos relevantes del día será el Gran Premio Pedro Piñeyrúa. La carrera ha sido incluida en el programa Challenge Series-Win and You’re In, lo que otorga al ganador un cupo directo para la Breeders’Cup Dirt Mile en Keeneland, Estados Unidos.

La prueba cuenta con 18 ratificados. Se destaca el duelo entre el argentino Storm Sound, ganador del Clásico Joaquín V González en La Plata, y el local Sí Señor, actual defensor del título y referente de la milla en Maroñas.

En la categoría de yeguas (distancia de 2.000 metros), la atención se centra en la argentina Martana (Fortify), destacada corredora de fondo en la arena del hipódromo de Palermo. Se enfrentará a un grupo de 14 rivales, entre las que figuran especialistas como Voice Out, Vecchia Signorina y Linda Muchacha.

La cartelera de grandes premios se completa con los 1.000 metros del Gran Premio Maroñas. De los 18 ratificados, 16 ocuparán los partidores principales, mientras que Príncipe Rebelde y Leopard permanecen como suplentes. La lista incluye nombres de trayectoria como Peligrosa, Little Roy y Oliver.

Esta edición del Ramírez, además, adquirirá una dimensión global con la participación del legendario jinete Lanfranco Frankie Dettori, quien competirá por primera vez en Uruguay como parte de su gira de despedida. Considerado el máximo referente del turf contemporáneo y protagonista de producciones en Netflix, el italiano llega a Montevideo respaldado por un palmarés de más de 280 victorias de grupo 1.