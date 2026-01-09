Leyendas 2026 es un clásico de fútbol de arena entre Argentina y Uruguay con jugadores históricos.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó este jueves “Leyendas 2026” en conferencia de prensa en el Enjoy Punta del Este, un típico partido entre figuras históricas de la Celeste y de la selección argentina. La peculiaridad del encuentro es que será en la playa de Punta del Este. Más precisamente el evento será en la Parada 9 de Playa Mansa, este viernes 9 a las 19.00 si el tiempo lo permite.

En representación de Uruguay estarán Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Diego Ruso Pérez, Cristian Cebolla Rodríguez, Walter Gargano, Jorge Fucile, Juan Castillo, Rúben Paz, Andrés Scotti, Darío Rodríguez y Mauricio Victorino. Los entrenadores son Gerardo Pelusso y Gregorio Pérez. Por la selección argentina jugarán Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega.

Antes del encuentro habrá un meet & greet para el público. El acceso al amistoso será libre. El exfutbolista de Peñarol Maximiliano Rodríguez, miembro fundador de AFA Legends, el equipo de figuras de la selección argentina, dijo que “estaba la duda si éramos de AFA o no; llevamos un proyecto y nos dijeron que sí, para que sea ‘AFA Legends’. Es el inicio de algo muy lindo”. Lugano, el excapitán de la selección uruguaya, señaló que “lo principal que buscamos con este proyecto, y que lo estamos consiguiendo, es institucionalizar la solidaridad, porque viene para ayudar a las leyendas que hicieron tanto por el fútbol uruguayo”.

“Hay que agradecer a la AUF por entender que el jugador de fútbol es y será lo más importante. Hay que utilizar todo el potencial”, añadió el exfutbolista de Plaza Colonia y Sao Paulo donde es ídolo. Al mismo tiempo, su compañero de zaga y heredero de la cinta de capitán de Lugano en la celeste, Godín, dijo que “Siempre que jugamos con la selección es en serio. Vamos a intentar hacer las cosas seriamente sin descuidar la fraternidad. Es para poder volver a acercarnos a la gente”.

Tanto Lugano como Godín mostraron orgullo de haber sido votados por el público en 2025. El conjunto de leyendas de la AUF elegido por la gente, seguirá su recorrido por la ciudad de Salto en fecha aún a confirmar. “Que la gente te elija como leyenda es lo más lindo que te puede pasar. Uno no se da cuenta, pero cuando pasa el tiempo, dice ‘opa, algo bien hice’”, dijo Lugano, y Godín se plegó destacando el orgullo de “ser reconocido por nuestra gente, es el premio más lindo”.

Otro de los argentinos que participará del encuentro será el Ariel Burrito Arnaldo Ortega, quien expresó tener una “felicidad impresionante porque uno de los días más felices de mi vida fue cuando me convocaron a la selección argentina. Volver a ponerme este busito con el escudo de la AFA es algo que me pone la piel de gallina”, dijo emocionado. El encuentro será transmitido por AUFTV y DirecTV.