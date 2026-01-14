La sede mexicana era la opción preferida por la AUF, que le había enviado al organismo internacional una lista de cinco sedes posibles para la concentración celeste.

Este miércoles, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó a través de sus canales oficiales que Playa del Carmen será el lugar de concentración de la selección uruguaya durante el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

A inicios de esta semana, la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), siguiendo el protocolo que había establecido la FIFA para esta designación, envió al organismo un listado con sus cinco sedes elegidas. La ciudad mexicana, ubicada en la Riviera Maya, ocupaba el primer lugar de prioridad; las otras cuatro opciones eran las siguientes ciudades estadounidenses (en orden de preferencia): Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin.

La AUF esperaba una decisión oficial de la FIFA para el próximo viernes, pero la confirmación llegó este miércoles de manera anticipada, lo que quiere decir que no hubo otra selección interesada en armar campamento en Playa del Carmen, y si la hubo, fue una por debajo de Uruguay en el ranking FIFA.

El Mayakoba Training Centre de Playa del Carmen, un gran complejo turístico con campo de golf, fue elegido como la opción favorita luego de un análisis técnico y logístico realizado por el cuerpo técnico y la dirección deportiva de la selección uruguaya. Según informó la AUF en su comunicado, al inicio de esta semana las potenciales sedes tuvieron “visitas técnicas presenciales realizadas por el director técnico, Marcelo Bielsa, el preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano, quienes evaluaron aspectos vinculados a infraestructura, alojamiento, logística, recuperación física y entorno general de trabajo”.

Tras este proceso, la AUF concluyó que Playa del Carmen era la única de las sedes consideradas que cumplía con la totalidad de los criterios establecidos para la concentración celeste.

Entre las ventajas que cita la AUF, se menciona una infraestructura integrada y la concentración de todos los servicios en un mismo predio —lo que elimina traslados diarios y alquileres de instalaciones externas—, la posibilidad de un alojamiento exclusivo en módulos independientes “con capacidad y distribución similares a las del Complejo Celeste” y la presencia de espacios abiertos y zonas verdes, “un entorno especialmente valorado para una convivencia prolongada”.

Asimismo, la decisión contempló los traslados aéreos hacia las sedes de competencia, que se espera que sean con tiempos de vuelo reducidos y en vuelos chárters exclusivos el día previo a cada partido. La selección uruguaya viajará el 9 de junio a Playa del Carmen; el 14 abordará el chárter de FIFA rumbo a Miami para debutar en el Mundial el día 15 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium. El procedimiento se repetirá el 20 de junio, cuando viajarán a la misma sede para jugar ante Cabo Verde el 21.