A pocos días del comienzo oficial de la temporada, la Audaf emitió un comunicado en el que advierte su “derecho a tomar las medidas que correspondan” si no se llega a una solución.

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) emitió este jueves un comunicado en el que deja constancia de que “con fecha 9 de enero de 2026 se solicitó una reunión formal con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol [AUF] para considerar y definir los derechos de imagen de nuestros agremiados”.

Según se desprende del comunicado, este jueves, 20 días después, esa reunión entre la AUF y los jueces del fútbol uruguayo aún no se ha efectuado. Cuando restan pocos días para el inicio de la temporada regular –que será el domingo con la Supercopa Uruguaya–, no hay un acuerdo por los derechos de imagen de los colegiados.

Por estos días, en la sede de la calle Guayabos, la AUF organiza todos los contratos y ajusta los últimos detalles para la entrada en vigencia efectiva del nuevo escenario de explotación de los derechos comerciales tras la licitación.

El salto cuantitativo sustancial en los ingresos por los derechos del fútbol uruguayo implica varias negociaciones en paralelo. Se sabe que esta semana el Consejo de Fútbol Profesional entró en un cuarto intermedio tras no haber llegado a un acuerdo sobre el reparto entre los clubes. También la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) lleva adelante su negociación con la AUF. “Estamos negociando; si bien no cerramos el acuerdo, esperamos resolverlo a la brevedad, antes del inicio del torneo”, dijeron a la diaria desde la MUFP. Los árbitros también buscan su negociación.

“Atento a la situación actual de comercialización de los derechos por parte de la AUF y la negativa a realizar las reuniones formales que traten el tema”, sigue el comunicado de la Audaf, “dejamos constancia de que nos reservamos el derecho a tomar las medidas que correspondan”. La advertencia se extiende a la posibilidad de “comunicar formalmente a los adquirentes eventuales de los derechos de televisación y explotación comercial que no se cuenta con la autorización legal debida para la explotación comercial y el uso de su imagen”.

“Instamos a la AUF a gestionar de buena fe los derechos involucrados, convocando a una reunión formal y urgente en tal sentido”, cierra el comunicado de los árbitros.

Además de dejar constancia de la solicitud de reunión en los primeros días de enero y de la exhortación a cumplir con ese pedido, el comunicado de la Audaf pone en contexto la lucha que la gremial ha emprendido en los últimos años por su derecho de imagen. “Desde hace larga data se viene reivindicando dicho derecho de nuestros asociados”, aclara, antes de mencionar la demanda que en 2018 la Audaf hizo contra la AUF y contra Tenfield para que se resarciera a los árbitros por la explotación de su imagen. “Reclamo judicial que continúa en trámite”, puntualiza.