El entrenador de Nacional habló tras el pasaje a semifinales en Copa de la Liga, analizó el partido con Cerro Largo y su visión sobre la derrota por goleada ante Danubio en un amistoso.

Nacional está en plena etapa de pretemporada. Entre los trabajos diarios, va mechando fútbol. El sábado por la mañana jugó tres tiempos de 30 minutos ante Danubio, en los primeros dos fragmentos de ese encuentro, Jadson Viera paró un equipo de renombre, que cayó 5-1.

El tricolor inició con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Patiño; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro; Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

En el último tercio, con equipos distintos, el bolso ganó 3-1 para llegar a un global de 6-4 en contra. Los tantos fueron convertidos por Hayen Palacios, Rómulo Otero y Nicolás Ramos.

En la noche, Nacional le ganó por penales a Cerro Largo y clasificó a las finales de la Copa de la Liga, donde enfrentará al ganador de Juventud de Las Piedras y Progreso.

Luego del encuentro, el entrenador de Nacional habló de todo y comenzó destacando los primeros 45 minutos frente al arachán: “Estoy contento por el primer tiempo, fue impresionante, se reflejó la idea en la posesión de la pelota, las llegadas, la intensidad, la presión, todo. En el segundo tiempo pesó lo físico, el rival jugó directo y terminamos con muchos juveniles por lo que es algo lógico el bajón que se dio”.

Sobre los minutos de los juveniles en el primer equipo, reconoció: “Terminamos con sensaciones muy buenas, a veces uno trata de buscar algo afuera de lo que tiene adentro. Desde que llegué miré a varios jugadores en sus categorías formativas y están confirmando lo que pensaba de ellos. Para este partido decidimos colocar un mix y el equipo respondió. Estoy contento porque pudimos terminar una pretemporada muy fuerte con partidos y sin lesiones, ahora viene la etapa de mucho fútbol”.

Ante Cerro Largo debutaron Tomás Verón Lupi y Juan de Dios Pintado, además tuvieron minutos Christian Ebere y Juan Cruz de los Santos. Sobre esto, explicó: “Hay varios equipos que no tenían dos planteles. De mañana con Danubio tuvimos que hacer un tiempo más acotado porque ellos no tenían tres equipos. Tenía que darle carga a esos jugadores, también está bueno que jueguen con la gente en la tribuna y viviendo estos lindos momentos”.

Pensando en la semifinal y teniendo en cuenta que ese mismo día Nacional va a jugar un amistoso de mañana, adelantó con una sonrisa: “Se viene un supermix”. Y luego agregó: “Hay que ver todo, los que juegan de mañana, quien viaja, lo que tenemos el fin de semana. Vamos a tratar de ir poniendo algún jugador más, pero también ir armando la idea que tengo del equipo”.

El resultado ante Danubio generó revolución, pero el entrenador le bajó el perfil: “Tenemos cosas a mejorar, obviamente. Pasaron dos cosas: Danubio jugó muy bien y nosotros sentimos el doble turno del día anterior. Nunca es la idea perder así pero la planificación la tengo segura y estoy tranquilo porque estoy viendo cosas que quiero ver”.