El rojiverde consiguió un triunfazo sobre el líder Peñarol con gran actuación de Donald Sims, mientras que el estudioso se aprovechó de las bajas de Nacional para sumar un punto que lo ilusiona.

Se completó la decimoctava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que había tenido resultados sorpresivos el lunes. Los resultados de la etapa dejaron muy entreverado el ingreso entre los seis mejores; perdieron los cuatro primeros de la tabla de posiciones y los perseguidores se acercaron.

Aguada, por la quita de puntos, está corriendo de atrás. Ayer se sacó de arriba el partido más difícil de esta recta final al vencer a Peñarol 91-80. Dentro de la paridad de dos de los mejores equipos del torneo, el rojiverde dominó el encuentro.

Donald Sims jugó un partidazo; hizo 33 puntos, con 6/8 en triples y 7/7 en libres. Earl Clark lo secundo con 21 unidades. En el carbonero destacó Nicola Pomoli con 18 tantos, pese a que tomó algunas decisiones equivocadas en el cierre, como todo el equipo. Los de Leandro García Morales no pudieron establecerse defensivamente ante uno de los equipos con más talento del torneo.

Urunday Universitario, con la vuelta de Travis Daniels, venció 97-94 a Nacional en el Prado. El tricolor jugó sin Connor Zinaich, lesionado en la mano, ni James Feldaine, con un cuadro gripal.

El estudioso llegó a tener 15 puntos de ventaja, pero en el cierre el bolso se colocó a mínima. Dos libres de Santiago Massa le dieron la diferencia final; Bernardo Barrera tiró el último triple para empatar pero la pelota salió y Urunday ganó por primera vez en 2026 para mantenerse en la lucha.

Eric Demers colocó 26 puntos, Massa colaboró con 16, mientras que Mateo Sarni puso 15, 8 asistencias y 7 rebotes. Agustín Méndez y Luciano Parodi, con 18 puntos cada uno, sobresalieron en Nacional.

No da respiro

La fecha 19 comenzará el jueves; todos los partidos van a las 20.15. Se destaca Unión Atlética ante Biguá, mientras que Cordón recibe a Defensor Sporting, en choque de necesitados, cada uno en su objetivo.

El viernes, Malvín saldrá como favorito frente a Urunday Universitario, Peñarol sobre Goes y Aguada visitando a Welcome; el mejor de la noche va en el gimnasio de Larre Borges, donde Hebraica y Macabi chocará con Nacional.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 15 3 31 Hebraica 11 7 29 Biguá 10 8 28 Malvín* 12 6 28 Nacional* 12 5 27 Urunday 8 10 26 Aguada** 12 5 25 U. Atlética 8 9 25 Defensor Sp. 8 9 25 Goes 5 13 23 Welcome 2 15 20 Cordón* 3 15 19