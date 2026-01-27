Welcome dio el batacazo al vencer a Hebraica y Macabi, mientras que Biguá y Goes sumaron triunfos importantes para sus objetivos; hoy habrá dos encuentros.

Se disputó una jornada clave por la Liga Uruguaya con tres partidos intensos. La gran nota la dio Welcome, que venció a Hebraica y Macabi 95-77; fue el segundo triunfo en el torneo de los del Parque Rodó, que siguen luchando por quedarse en la máxima categoría.

Además, fue la primera victoria de Reque Newsome como entrenador principal, en su segundo encuentro dirigiendo al welcomense, que lo ganó de principio a fin, quebrando el encuentro en el tercer cuarto y sin bajar la intensidad defensiva durante toda la noche.

Rashad Hassan fue la figura con 24 puntos y 11 rebotes, Felipe García anotó 20 tantos llegando desde el banco y Ángel Arévalo aportó 15. El macabeo, de gran 2025, solamente ganó un encuentro en lo que va del 2026 y, si sigue en esa racha, puede complicar algo que parecía seguro: meterse entre los seis mejores.

Biguá sacó un partido que parecía perdido cuando Malvín sacó 20 en el segundo cuarto. Los de Villa Biarritz venían de perder por goleada ante Nacional y salieron a flote con un parcial de 20-6 en el inicio del tercer cuarto para terminar ganando 102-96.

Jhery Matos la rompió toda con 28 puntos, siendo la gran figura de la noche en un equipo que tuvo cinco jugadores en doble dígito: Sebastián Ottonello con 17, Deshone Hicks con 16, Matías Espinoza con 14 y Willie Reed con 13. Nicolás Martínez y Manuel Romero aportaron 22 cada uno en el playero.

Goes, de atrás, le ganó a Cordón 76-72 en un encuentro clave por el descenso. El Misionero dio un paso adelante en el epílogo de la noche y solamente recibió 7 puntos en el último cuarto ante un rival que borró todo lo bueno en los últimos diez minutos.

Justin Strings, que no venía jugando bien, fue figura con 27 puntos y 15 rebotes, bien secundado por Emiliano Bonet, que colocó 23. Los dirigidos por Marcelo Signorelli le sacaron cuatro puntos de diferencia a su rival de turno, que quedó dependiendo de un milagro para salvarse del descenso.

Martes con partidazo

Los dos encuentros de esta noche van a las 20.15. El choque estelar será entre Aguada y Peñarol en el escenario rojiverde. El local tiene una parada pesada recibiendo al líder del campeonato; los de Germán Cortizas tienen que ganar, ya que están complicados para el ingreso entre los seis mejores por la quita de puntos. En el Prado, Urunday Universitario, con la baja de Emitt Holt, espera por Nacional, que también se presentará con las bajas de sus extranjeros Ernesto Oglivie y Connor Zinaich.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Peñarol* 15 2 30 Hebraica 11 7 29 Biguá 10 8 28 Malvín* 12 6 28 Nacional* 12 4 26 U. Atlética 8 9 25 Defensor Sp. 8 9 25 Urunday 7 10 24 Aguada** 11 5 23 Goes 5 13 23 Welcome 2 15 20 Cordón* 3 15 19