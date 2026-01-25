Peñarol, Hebraica y Macabi, Malvín y Nacional tienen prácticamente asegurado su lugar entre los seis mejores; se viene una semana clave con dos fechas.

De a poco, los equipos se fueron poniendo al día con el calendario de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Solamente queda un par de partidos pendiente para que todos tengan la misma cantidad de encuentros disputados, algo fundamental para la recta final del campeonato, en la que es importante tener el panorama claro de cara a la clasificación entre los seis mejores equipos del clasificatorio.

Aguada, que viene remando de atrás por la quita de cuatro puntos, venció consecutivamente a Cordón y a Defensor Sporting para ponerse a tiro. De todas formas, debe ganar cuatro o cinco de los seis que le quedan para llegar a meterse entre los seis de arriba.

Nacional, que también tenía que ponerse al día, aplastó a Biguá, pese a las bajas de Connor Zinaich y Ernesto Oglivie, que llegaron lesionados de la Basketball Champions League Américas.

Con Peñarol, Hebraica y Macabi, Malvín y Nacional con la clasificación encaminada, quedan dos cupos pendientes en la parte alta. Biguá, Unión Atlética, Defensor Sporting –con cuatro derrotas en fila– y Aguada pelean por esos lugares.

Urunday Universitario, Goes, Cordón y Welcome jugarán en la parte baja, donde los dos peores descienden y los dos mejores reclasifican a jugar playoffs. Para esa instancia se arrastra el puntaje obtenido en el clasificatorio.

Semana clave

Entre lunes y viernes se disputarán las fechas 18 y 19. Todos los partidos van a las 20.15. El lunes, Welcome enfrentará a Hebraica y Macabi en un partido de favoritismo claro para el macabeo. Además, habrá dos partidazos: Biguá recibe a Malvín y Goes a Cordón.

El martes, Aguada tiene una parada pesada recibiendo a Peñarol, mientras que Urunday Universitario espera por Nacional, que también se presentará con las bajas de sus extranjeros.

El jueves se destaca Unión Atlética ante Biguá, mientras que Cordón recibe a Defensor Sporting, en choque de necesitados, cada uno en su objetivo. El viernes, Malvín saldrá como favorito frente a Urunday Universitario, Peñarol sobre Goes y Aguada visitando a Welcome; el mejor de la noche va en el gimnasio de Larre Borges, donde Hebraica y Macabi chocará con Nacional.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Peñarol* 15 2 30 Hebraica 11 6 28 Malvín* 12 5 27 Nacional* 12 4 26 Biguá 9 8 26 U. Atlética 8 9 25 Defensor Sp. 8 9 25 Urunday 7 10 24 Aguada** 11 5 23 Goes 4 13 21 Cordón* 3 14 18 Welcome 1 15 18