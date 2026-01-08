Malvín dio el batacazo al vencer a Aguada, Biguá sorprendió al líder Hebraica y Macabi, Defensor Sporting le ganó con doble en la hora a Urunday Universitario y Nacional dio cuenta de Goes con autoridad; hoy juegan Unión Atlética y Welcome.

Entre consultas permanentes por conocer la pantalla de emisión, volvió la actividad de la Liga Uruguaya, que tuvo dos partidos televisados por VTV que se pudieron ver por algunos cables del interior, Montecable y Antel TV, que durante dos meses ofrecerá de forma gratuita la señal para sus clientes de telefonía fija o móvil.

En uno de los partidos más esperados de la jornada, Malvín dio cuenta de Aguada por 89-72. El playero disfrutó de un excelente estreno de Joshua Webster que destacó con 22 puntos y 6 asistencias. El otro debutante, Darrell Davis, cumplió un buen papel con 10 puntos y 6 rebotes. El playero repartió muy bien el goleo, Nicolás Hueso Martínez desde la banca, convirtió 16 unidades, Dragan Zekovic colaboró con 11 y Santiago Fernández con 10.

Para los dirigidos por Pablo López fue un punto importante para recuperarse del mal cierre de 2025 y seguir con buenas chances de terminar entre los seis de arriba, objetivo que tiene complicado el rojiverde por la quita de cuatro puntos que sufrió y que lo hará continuar hasta el cierre de la primera fase con escaso margen de error.

Bajó al puntero

Biguá derrotó a Hebraica y Macabi, uno de los líderes, en el gimnasio de Larre Borges, fue por 108-99 en un encuentro de gran nivel ofensivo. Salvo en el inicio del tercer cuarto, el trámite fue dominado por los de Villa Biarritz, que tuvieron el estreno del ex NBA Willie Reed que aportó 10 puntos y 8 rebotes. Más allá de eso, liberó espacios para sus compañeros, el que mejor lo aprovechó fue Gonzalo Iglesias que terminó con 27 unidades, el ala pívot de la selección uruguaya jugó su mejor partido desde el retorno al básquet doméstico.

También hubo una gran actuación de Deshone Hicks con 20 tantos y 10 asistencias, y en el epílogo del partido fue absolutamente revulsivo Thiago Rodríguez llegando desde la banca con 21 puntos, incluído un enorme porcentaje de triples, con 4/5. Gran victoria para los de Federico Camiña que siguen intentando colarse entre los de arriba.

A paso firme

Nacional destrabó en el último cuarto el partido ante Goes y terminó ganando con holgura por 99-79. La extensión del plantel volvió a ser clave para los de Álvaro Ponce que tuvieron en doble dígito a cuatro jugadores que llegaron desde el banco: Connor Zinaich, figura con 26 puntos y 9 rebotes, Patricio Prieto con 15 unidades, Bernardo Barrera con 11 y Pablo Gómez con 10. Además, Luciano Parodi tuvo una gran noche con 11 asistencias.

El gran partido de la noche

Defensor Sporting venció de visita a Urunday Universitario 80-78 en un final infartante. A falta de cinco segundos, con el locatario perdiendo por uno, Matías Benitez tuvo dos libres; metió el primero para igualar pero falló el segundo. En el rebote, Federico Soto se la pasó en largo a Elijah Weaver que se fue solo para depositar la bandeja ganadora. El extranjero terminó con 24 puntos siendo el héroe de la noche.

El trámite fue una locura, Urunday abrió ventajas de doble dígito en dos oportunidades en el primer tiempo. Tuvo dos números récord en ese pasaje, Eric Deamers colocó seis triples sin errar en los primeros seis minutos de partido, una locura; Mateo Sarni dio 10 asistencias en un cuarto y medio, otro número superlativo. El base, fue descalificado en el tercer período por un doble técnico y el estudioso debió cerrar el partido sin una de sus figuras, aún así, logró empatar luego de estar 13 puntos abajo.

En un choque entre rivales directos, el equipo de Parque Rodó se llevó una victoria clave para el ingreso entre los seis mejores.

¿Dónde ver el partido de esta noche?

El jueves tendrá un partido único, Unión Atlética recibe en su gimnasio a Welcome a las 21.15. Para el azulgrana es uno de los últimos trenes por pelear el ingreso entre los seis mejores; el welcomense tendrá el estreno de Terrance Ferguson, jugador que tuvo una gran cantidad de partidos en la NBA y causó buenas sensaciones en sus primeros entrenamientos.

El partido se podrá ver por streaming en Antel TV de forma gratuita o en Basketpass a través de una suscripción. En cable, en Montevideo el único que tiene la señal de VTV Plus es Montecable, también está en algunos cables del interior.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Hebraica 10 5 25 Peñarol* 12 2 24 Malvín* 10 5 23 Nacional* 10 4 22 Biguá 8 6 22 Urunday 7 8 22 Defensor Sp. 8 5 21 U. Atlética 5 9 19 Aguada** 8 5 17 Goes 3 11 17 Cordón* 2 12 14 Welcome 1 12 14

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.