El carbonero venció a Hebraica y Macabi y aumentó diferencias en la cima de la tabla; la actividad retomará el jueves.

Comenzó la decimosexta fecha de la Liga Uruguaya con un partidazo. En el Palacio, Peñarol venció a Hebraica y Macabi por 79-69 en duelo que enfrentaba al primero contra el segundo de la tabla.

Luego de un primer cuarto favorable a la visita, los dirigidos por Leandro García Morales hicieron gala de su excelente defensa para sacar diferencias en el segundo cuarto con un parcial de 23-12. La ventaja máxima del carbonero llegó a ser de 18 en el tercer cuarto, pero el macabeo con la defensa en zona como bandera se pudo poner a dos posesiones en el epílogo del partido. En esa recta final, el dueño de casa hilvanó triples consecutivos para liquidar el cotejo a su favor.

La gran figura de la noche fue Skyler Hogan, muchas veces cuestionado, el extranjero terminó con 24 puntos, incluyendo un excelente 4/5 en triples. Santiago Véscovi colaboró con 19 unidades, 9 rebotes y 7 asistencias en otro partido completísimo. En el perdedor, Arnold Louis colocó 16 tantos y Jalen Canty lo secundó con 12.

Peñarol estiró diferencias en la cima de la tabla, pese a la quita de dos puntos es el equipo más sólido del torneo y lidera con ventaja. Macabi perdió los dos partidos que disputó en 2026 y, de a poco, empieza a perder pie, aunque todavía no complica su ingreso entre los seis mejores de la competencia.

El resto de la semana

La actividad seguirá el jueves con tres partidos. A las 20:15, Goes recibirá a Malvín en duelo de equipos que vienen de ganar mientras que en Villa Biarritz, Biguá va con Urunday Universitario en choque de rivales directos donde, el que pierde, compromete mucho sus chances de ingresar entre los seis mejores. A las 21:15 Defensor Sporting enfrentará a Unión Atlética en el gimnasio de Welcome en cotejo adelantado de la fecha 18. El viernes habrá un juego clave por la parte baja, con los dos equipos que están en zona de descenso, Welcome recibirá a Cordón 21:15.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Peñarol* 15 2 28 Hebraica 10 6 26 Nacional* 11 4 24 Malvín* 10 5 23 Biguá 8 7 23 Defensor Sp. 8 6 22 Urunday 7 8 22 U. Atlética 6 9 21 Aguada** 9 5 19 Goes 4 11 19 Welcome 1 13 16 Cordón* 2 13 15